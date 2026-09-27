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İlker Alkun kimdir, İlker Alkun kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fenerbahçe camiasında adı sıkça konuşulan İlker Alkun, son kongrede yaptığı açıklamalarla spor kamuoyunun dikkatini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, kongre sonrası adından söz ettiren İlker Alkun'un kim olduğunu ve kariyerini merak ediyor. İlker Alkun hakkında bilinmeyenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İLKER ALKUN KAÇ YAŞINDA?

İlker Alkun, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 50 yaşında olan Alkun, hem iş hayatındaki başarılarıyla hem de spor kulüplerindeki yöneticilik deneyimiyle tanınıyor.

İLKER ALKUN NERELİ?

İstanbul'da doğup büyüyen İlker Alkun'un aslen Sivaslı olduğu biliniyor. Alkun, hayatını İstanbul Anadolu Yakası'nda sürdürüyor ve Ataşehir'e bağlı İçerenköy'de yaşıyor.

İLKER ALKUN'UN EĞİTİM HAYATI

Teknik alana olan ilgisini genç yaşta keşfeden Alkun, lise eğitimini Haydarpaşa Teknik Meslek Okulları Makine Tesviye Bölümü'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde sürdüren Alkun, buradan mezun oldu. İleri düzeyde İngilizce, orta düzeyde ise Rusça bildiği belirtiliyor.

İLKER ALKUN'UN MESLEĞİ NE?

Makine mühendisi olan İlker Alkun, iş hayatına daha üniversite yıllarında atıldı. 1996 yılında Genç Mühendislik firmasını kuran Alkun, şirketini kısa sürede sektörün önde gelen isimlerinden biri haline getirdi. Genç Mühendislik; havalimanları, raylı sistemler, hastaneler, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler ve enerji nakil hatları gibi büyük ölçekli elektromekanik projelerde faaliyet gösteren küresel bir çözüm ortağı konumuna ulaştı.

SAVUNMA SANAYİİNDE KRİTİK PROJELER

Alkun'un şirketi, son yıllarda Türkiye'nin yerli savunma sanayii alanındaki atılımlarına da katkı sunuyor. Firma, bu alanda altyapı ve mühendislik desteği sağlayan kritik projeler üstlendi.

İLKER ALKUN'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan İlker Alkun, Sadettin Saran yönetiminde yer alarak spor kamuoyunun gündemine girdi. Alkun, bu dönemde kulübün gayrimenkul ve tesisleşme süreçlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Fenerbahçe öncesinde Sarıyer Spor Kulübü ve İçerenköy Spor Kulübü'nde de yöneticilik yapan Alkun, spor yönetimi alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip.

SİVİL TOPLUM VE SİYASİ ÇALIŞMALARI

İş ve spor dünyasının yanı sıra sivil toplum alanında da aktif rol alan Alkun, Sivas Dernekler Federasyonu'nda (SİDEF) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Fenerbahçe 2000 Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve İSGİD bünyesindeki komisyon üyelikleri de Alkun'un sivil toplum geçmişi arasında yer alıyor. Alkun ayrıca Ataşehir ve Kadıköy bölgelerinde yerel yönetim odaklı siyasi çalışmalara katıldı.

KONGREDE AZİZ YILDIRIM İLE TARTIŞMA

İlker Alkun'un adı son olarak Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sözlü tartışmayla gündeme geldi. Yıldırım'ın önceki yönetime yönelik sert eleştirilerine karşılık veren Alkun, yapılan harcamaların hesabını kongre üyelerine açıkça anlattıklarını ifade etti. Alkun'un kongredeki açıklamaları, Başkanvekili Barış Göktürk'ün de tepkisine neden oldu.