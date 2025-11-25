İlke Susyal kimdir? Ecrin Su Çoban'ın arkadaşı İlke Susyal kaç yaşında, nereli?

İlke Susyal ve Ecrin Su Çoban'ın dostluğu, sosyal medyada gündem yaratıyor. İlke Susyal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Takipçileri, onun sosyal medyadaki paylaşımlarını ve içerik üretme tarzını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İLKE SUSYAL KİMDİR?

İlke Susyal, sosyal medya dünyasında içerik üreten genç bir isimdir. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaştığı videolar ve içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Eğlenceli ve yaratıcı paylaşımları, özellikle genç izleyici kitlesi arasında popülerlik kazanmasını sağlamıştır.

İLKE SUSYAL KAÇ YAŞINDA?

İlke Susyal genç kuşak içerik üreticileri arasında yer alıyor, güncel yaşına dair bilgiler sosyal medya profilleri ve resmi açıklamalarla takip edilebiliyor.

İLKE SUSYAL NERELİ?

İlke Susyal, Türkiye'de doğmuş ve sosyal medya içerik üretimi alanında faaliyet göstermektedir.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 doğumlu Kocaeli'li genç oyuncu, şarkıcı ve Youtuber'dır. O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan Çoban, yarışmada performanslarıyla dikkat çekti. Oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filmiyle başlayan Ecrin Su Çoban, Babam Çok Değişti ve İyi Aile Babası gibi dizilerde de rol almıştır. Aynı zamanda müzik çalışmalarına devam eden Çoban, genç yaşına rağmen çeşitli projelerde yer alarak hem ekran hem sahne deneyimini artırmıştır.