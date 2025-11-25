Haberler

İlke Susyal kimdir? Ecrin Su Çoban'ın arkadaşı İlke Susyal kaç yaşında, nereli?

İlke Susyal kimdir? Ecrin Su Çoban'ın arkadaşı İlke Susyal kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlke Susyal ve Ecrin Su Çoban arasındaki arkadaşlık sosyal medyada dikkat çekiyor. İlke Susyal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Sosyal medya dünyasında aktif olan bu isim, paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, İlke Susyal kimdir? Ecrin Su Çoban'ın arkadaşı İlke Susyal kaç yaşında, nereli?

İlke Susyal ve Ecrin Su Çoban'ın dostluğu, sosyal medyada gündem yaratıyor. İlke Susyal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Takipçileri, onun sosyal medyadaki paylaşımlarını ve içerik üretme tarzını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İLKE SUSYAL KİMDİR?

İlke Susyal, sosyal medya dünyasında içerik üreten genç bir isimdir. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaştığı videolar ve içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Eğlenceli ve yaratıcı paylaşımları, özellikle genç izleyici kitlesi arasında popülerlik kazanmasını sağlamıştır.

İlke Susyal kimdir? Ecrin Su Çoban'ın arkadaşı İlke Susyal kaç yaşında, nereli?

İLKE SUSYAL KAÇ YAŞINDA?

İlke Susyal genç kuşak içerik üreticileri arasında yer alıyor, güncel yaşına dair bilgiler sosyal medya profilleri ve resmi açıklamalarla takip edilebiliyor.

İLKE SUSYAL NERELİ?

İlke Susyal, Türkiye'de doğmuş ve sosyal medya içerik üretimi alanında faaliyet göstermektedir.

İlke Susyal kimdir? Ecrin Su Çoban'ın arkadaşı İlke Susyal kaç yaşında, nereli?

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 doğumlu Kocaeli'li genç oyuncu, şarkıcı ve Youtuber'dır. O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan Çoban, yarışmada performanslarıyla dikkat çekti. Oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filmiyle başlayan Ecrin Su Çoban, Babam Çok Değişti ve İyi Aile Babası gibi dizilerde de rol almıştır. Aynı zamanda müzik çalışmalarına devam eden Çoban, genç yaşına rağmen çeşitli projelerde yer alarak hem ekran hem sahne deneyimini artırmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.