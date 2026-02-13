İlk oruç ne zaman, 2026 oruç hangi gün başlıyor?

Ramazan 2026 ne zaman başlayacak? İslam dünyasında oruç ibadeti için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026 oruç tarihi, dini takvimlere göre kesinleşti ve ilk oruç tarihi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bu haberimizde, 2026 yılı Ramazan'ının başlangıç günü ve oruçla ilgili önemli detayları paylaşıyoruz.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 Dini Günler Takvimi ile Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. 2026 Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gecesi kalkacak ve 19 Şubat sabah ezanı ile birlikte ilk oruçlarını tutacak. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, manevi bir yolculuğa çıkacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Ramazan ayının arefe ve bayram tarihleri de belli oldu:

• 19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü

• 20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

• 21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

• 22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün

Bayram süresi boyunca vatandaşlar sevdikleriyle bir araya gelerek geleneksel kutlamaları gerçekleştirecek.

2026 RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Ramazan ayı toplamda 29 gün sürecek. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan, 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Son oruç bu tarihte tutulacak ve ertesi gün Ramazan Bayramı ile Ramazan ayı tamamlanmış olacak.