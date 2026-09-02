Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kala 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Okulların açılış tarihi, uyum haftası, ara tatiller ve yarıyıl tatilinin yanı sıra eğitim yılının ilk haftasındaki devam uygulaması da araştırılıyor. Peki, İlk hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınır mı? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öğretmenlerin seminer dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü başladı. Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfa geçen öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları yürütülecek. Yaz tatili 13 Eylül 2026 Pazar günü tamamlanacak ve tüm kademelerde öğrenciler için ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

MEB'e bağlı okullarda eğitim-öğretim yılının ilk haftası da normal eğitim sürecinin bir parçası olarak uygulanıyor. Dersler ilk günden itibaren başlarken öğrencilerin devam durumu takip ediliyor ve yoklamalar e-Okul sistemine işleniyor. Bu nedenle okulun açıldığı ilk hafta da dahil olmak üzere öğrencilerin her gün okula devam etmesi zorunlu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen uyum haftasında yoklama konusunda esneklik tanınabilse de diğer kademelerde devam zorunluluğu sürüyor.

İLK HAFTA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU, YOKLAMA ALINIYOR MU?

MEB'e bağlı okullarda okulun ilk haftası da dahil olmak üzere öğrencilerin her gün okula gitmesi zorunlu. Eğitim-öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve dersler ilk günden itibaren işlenecek. İlk haftanın yalnızca tanışma veya hazırlık süreci olarak değerlendirilmesine yönelik genel bir uygulama bulunmuyor; öğrencilerin devam durumu eğitim yılının başlangıcından itibaren takip ediliyor. Yoklamalar da ilk günden başlayarak e-Okul sistemine işleniyor.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum haftası uygulanacak. Bu süreçte öğrencilerin okula daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla eğitim çalışmaları yapılırken yoklama konusunda esneklik tanınabiliyor. Ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfa geçen öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları yürütülecek. Genel kademelerde ise eğitim yılının başlamasıyla birlikte devam zorunluluğu ve yoklama uygulaması ilk günden itibaren geçerli olacak.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler 9 günlük ara tatil yapacak. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.

Eğitim yılının ikinci ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.