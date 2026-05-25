Türk siyasetinin ve devlet yönetiminin isimlerinden biri olan İlhan Kesici, hem bürokraside hem de parlamentoda üstlendiği görevlerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uzanan kariyeri boyunca ekonomi, kalkınma, ulaştırma ve Avrupa Birliği ilişkileri alanlarında görev alan Kesici, uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği siyasi figürlerden biri olmayı sürdürüyor. Peki, İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici şu anda milletvekili mi? Detaylar...

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

Sivas’ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Osman Nuri, annesinin adı ise Halise’dir. Eğitim hayatına mühendislik alanında yön veren Kesici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerini uluslararası eğitimlerle destekleyen Kesici, İngiltere’de bulunan Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezi’nde “Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri” eğitimi aldı. Ayrıca Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde “Kamu Yüksek Yöneticiliği” alanında eğitim gördü.

Meslek hayatına Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde başlayan İlhan Kesici, burada Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi’nde görev yaptı. Dünya Bankası ile ilişkiler ve Demiryolları Master Plan çalışmaları kapsamında proje başmühendisi olarak çalıştı.

Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev alan Kesici; Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı, Daire Başkanı ve Koordinasyon Başkanı olarak önemli görevler üstlendi. 1985 yılında ise Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimî Temsilci Yardımcılığı görevine getirildi ve Belçika’nın Brüksel kentinde bulundu.

1991 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini üstlenen Kesici, aynı dönemde Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ile Yükseköğretim Kurulu üyeliği görevlerinde de yer aldı.

Siyasi kariyerinde ise 20. Dönemde Bursa Milletvekili, 23, 25, 26 ve 27. Dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM’de Dışişleri Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliklerinde bulundu.

İLHAN KESİCİ KAÇ YAŞINDA?

1948 doğumlu olan İlhan Kesici, 2026 yılı itibarıyla 78 yaşındadır.

İLHAN KESİCİ NERELİ?

İLHAN KESİCİ EŞİ KİM?

İlhan Kesici’nin eşi Ummahan Binhan Kesici’dir.

İLHAN KESİCİ ŞU ANDA MİLLETVEKİLİ Mİ, HANGİ PARTİDEN?

İlhan Kesici, 20. dönemde Bursa Milletvekili, 23, 25, 26 ve 27. dönemlerde ise İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. İlhan Kesici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekilidir. Verilen resmi bilgiler doğrultusunda TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği bulunduğu belirtilmektedir.

İlhan Kesici, devlet planlama, ekonomi yönetimi, Avrupa Birliği ilişkileri ve parlamenter diplomasi alanlarında uzun yıllar görev alan isimlerden biri olarak Türk siyasetindeki yerini korumaktadır.