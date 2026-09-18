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İlhan Fakılı aslen nereli, Yozgatlı mı? İlhan Fakılı babası nereli?

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İlhan Fakılı aslen nereli, Yozgatlı mı? İlhan Fakılı babası nereli?
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında gol atan genç oyuncusu İlhan Fakılı, futbolseverlerin gündemine girdi. Fransa doğumlu Fakılı'nın memleketi ve ailesinin kökenine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, İlhan Fakılı aslen nereli, Yozgatlı mı? İlhan Fakılı babası nereli? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın 17 Eylül 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique de Marseille ile oynadığı karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden İlhan Fakılı, futbolseverlerin araştırdığı isimlerden biri oldu. Fransa doğumlu genç futbolcunun memleketi ve ailesinin kökenine ilişkin bilgiler merak edilirken, özellikle İlhan Fakılı'nın aslen nereli olduğu ve babasının nereli olduğu soruları gündeme geldi. Peki, İlhan Fakılı aslen nereli, Yozgatlı mı? İlhan Fakılı babası nereli? Detaylar...

İLHAN FAKILI ASLEN NERELİ?

İlhan Fakılı, 20 Ocak 2006 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Beşiktaş'ın resmi oyuncu profilinde genç futbolcunun doğum yeri Fransa olarak gösteriliyor. Aynı profilde Fakılı'nın boyu 1,80 metre ve pozisyonu orta saha olarak belirtiliyor.

Fakılı'nın Fransa'da doğduğu ve futbol kariyerine de burada başladığı bilgisi bulunuyor. Beşiktaş'ın Temmuz 2026'da yayımladığı açıklamalarda da genç oyuncunun Fransa'da doğup büyüdüğü ve futbol kariyerine Fransa'da başladığı bilgisi yer alıyor.

Fakılı'nın Türk kökenli olduğu ve Türkiye'yi milli takım düzeyinde tercih ettiği bilgisi verilen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak oyuncunun ailesinin Türkiye'de hangi şehirden geldiğine ilişkin kamuya açık resmi biyografilerde Yozgat bilgisi paylaşılmadı.

Bu nedenle İlhan Fakılı'nın Yozgatlı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Mevcut resmi bilgilerde oyuncunun doğum yeri Fransa olarak yer alıyor.

İLHAN FAKILI BABASI NERELİ?

İlhan Fakılı'nın babasının nereli olduğuna ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Beşiktaş'ın resmi oyuncu profilinde Fakılı'nın doğum yeri Fransa olarak belirtilirken, babasının memleketine ilişkin bir bilgi paylaşılmıyor.

İLHAN FAKILI HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

İlhan Fakılı, 2026-27 sezonunun başında Beşiktaş kadrosuna katıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 5 Temmuz 2026 tarihinde Clermont Foot 63 ile nihai transfer konusunda anlaşmaya varıldığını ve genç futbolcuyla 2029-30 sezonunun sonuna kadar 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fakılı, Beşiktaş'a transferinin ardından yaptığı açıklamalarda Fransa'da doğup büyüdüğünü ve futbol kariyerine Fransa'da başladığını ifade etti. Genç oyuncu, oyun tarzıyla ilgili olarak topla hareket etmeyi ve bire bir mücadeleleri sevdiğini de söyledi.

17 Eylül 2026'da oynanan Beşiktaş-Olympique de Marseille karşılaşmasında da ilk 11'de yer alan Fakılı, maçın 15. dakikasında Junior Olaitan ile yaptığı verkaçın ardından takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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