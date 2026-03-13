İlber Ortaylı'nın mal varlığı, serveti ne kadar?

Türkiye'de tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın mal varlığı ve serveti zaman zaman kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. İlber Ortaylı mirası ne kadar? Akademisyen kimliği, yazdığı kitaplar ve katıldığı programlarla tanınan Ortaylı'nın gelir kaynakları ise farklı alanlara dayanıyor.

İLBER ORTAYLI'NIN MAL VARLIĞI, SERVETİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın mal varlığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya resmi olarak doğrulanmış herhangi bir toplam servet bilgisi bulunmuyor. Türkiye'de uzun yıllardır tarih alanında akademik çalışmalar yürüten İlber Ortaylı, aynı zamanda geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan tarih kitaplarının yazarı olarak tanınıyor. Uluslararası zenginlik listelerinde veya benzeri servet sıralamalarında adı yer almıyor.

İlber Ortaylı'nın gelir kaynakları arasında yazdığı kitaplardan elde ettiği telif gelirleri önemli bir yer tutuyor. Yıllardır çok satan tarih kitapları kaleme alan İlber Ortaylı, bu eserlerin satışlarından telif hakkı geliri elde ediyor. Bunun yanında televizyon programları, konferanslar, seminerler ve çeşitli söyleşilere katılım da gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Akademik kariyeri boyunca Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi kurumlarda dersler veren İlber Ortaylı, uzun yıllar üniversitelerde akademisyen olarak görev yaptı. Emekli akademisyen statüsünde bulunan Ortaylı'nın ayrıca Türkiye'de profesörler için geçerli olan emekli maaşı kapsamında bir geliri bulunuyor. Ancak bu gelir, Türkiye'deki standart profesör emekli maaşları seviyesinde yer alıyor.