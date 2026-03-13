Haberler

İlber Ortaylı neden entübe edildi? SON DAKİKA! İlber Ortaylı hayatını kaybetti

İlber Ortaylı neden entübe edildi? SON DAKİKA! İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlber Ortaylı neden entübe edilmişti, neden yoğun bakımdaydı? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği haberi ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. İlber Ortaylı neden hayatını kaybetti? Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Ortaylı'nın sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat ettiği haberi ailesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi geniş bir kesimde üzüntü yarattı.

İLBER ORTAYLI NEDEN ENTÜBE EDİLDİ?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olduğu ve yoğun bakım servisinde bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından doktorlar tarafından entübe edildiği belirtildi. Uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının giderek karmaşık bir hal aldığı ve bu süreçte yoğun bakımda tedavi uygulandığı ifade edildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Ortaylı'nın sağlık sorunlarına rağmen hayata olan ilgisini ve insanlarla bir arada bulunma isteğini son ana kadar sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, okurları, öğrencileri ve sevenlerinin Ortaylı'yı büyük bir sevgi ve saygıyla çevrelediği vurgulanırken, ailesinin onun adına derin bir şükran duyduğu dile getirildi.

İLBER ORTAYLI ÖLÜM NEDENİ NE?

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümüne ilişkin resmi açıklamada belirli bir hastalık adı paylaşılmadı. Ailesi tarafından yapılan duyuruda, uzun süren ve giderek karmaşık hale gelen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve bu süreçte hayatını kaybettiği bildirildi.

İlber Ortaylı neden entübe edildi? SON DAKİKA! İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Memişoğlu mesajında Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve millete başsağlığı diledi.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!