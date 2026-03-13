İlber Ortaylı neden entübe edildi? SON DAKİKA! İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat ettiği haberi ailesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi geniş bir kesimde üzüntü yarattı.

İLBER ORTAYLI NEDEN ENTÜBE EDİLDİ?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olduğu ve yoğun bakım servisinde bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından doktorlar tarafından entübe edildiği belirtildi. Uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının giderek karmaşık bir hal aldığı ve bu süreçte yoğun bakımda tedavi uygulandığı ifade edildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Ortaylı'nın sağlık sorunlarına rağmen hayata olan ilgisini ve insanlarla bir arada bulunma isteğini son ana kadar sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, okurları, öğrencileri ve sevenlerinin Ortaylı'yı büyük bir sevgi ve saygıyla çevrelediği vurgulanırken, ailesinin onun adına derin bir şükran duyduğu dile getirildi.

İLBER ORTAYLI ÖLÜM NEDENİ NE?

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümüne ilişkin resmi açıklamada belirli bir hastalık adı paylaşılmadı. Ailesi tarafından yapılan duyuruda, uzun süren ve giderek karmaşık hale gelen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve bu süreçte hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Memişoğlu mesajında Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve millete başsağlığı diledi.