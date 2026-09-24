İl dışı açıklandı mı, MEB 2026 il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı SON DAKİKA!

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MEB 2026 il dışı tayin sonuçları için öğretmenlerin bekleyişi sürerken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İl dışı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve atama sonuçlarının hangi ekrandan görüntüleneceğini araştırıyor. İşte MEB il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeleri...

MEB 2026 İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı 2. dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. İl dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğretmenler, hangi il ve kuruma atandıklarını kişisel hesapları üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 yılı 2. dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları kapsamında değerlendirme süreci tamamlandı. MEB tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte il dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçları erişime açıldı.

Başvuru sürecini tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını kişisel kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Atama sonucunda yeni görev yeri belirlenen öğretmenler, ilgili ekrandan yerleştirme bilgilerini kontrol edebilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SONUCU SORGULAMA

İl dışı tayin sonucunu MEBBİS üzerinden öğrenmek isteyen öğretmenlerin öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. MEBBİS'e kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıktan sonra Personel Bilgi Sistemi üzerinden yer değiştirme sonuçları görüntülenebiliyor.

Atama sonucuna ilişkin ekranda öğretmenin yerleştirildiği il ve görev yeri bilgileri yer alıyor. Öğretmenler, sonuç ekranındaki bilgileri kontrol ederek tayin durumlarını öğrenebilecek.

E-DEVLET'TEN İL DIŞI TAYİN SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB 2026 il dışı tayin sonuçlarına e-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor. Sonucunu e-Devlet'ten sorgulamak isteyen öğretmenlerin, kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına ait ilgili hizmet ekranına giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş yapan öğretmenler, 2026 yılı 2. dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında oluşan atama sonucunu ekrandan kontrol edebilecek.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İl dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenler sonuçlarını iki farklı kanal üzerinden sorgulayabilir. MEBBİS ve e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama ile öğretmenler atama durumlarını ve yeni görev yerlerine ilişkin bilgileri öğrenebilir.

Sonuç ekranında herhangi bir sorun yaşayan öğretmenlerin ise MEB'in duyurularını ve ilgili sistemlerdeki bilgilendirmeleri takip etmesi önem taşıyor.