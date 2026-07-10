İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İki Gönül Bir Oluversin Gari filmini izleyecek olanların merak ettiği İki Gönül Bir Oluversin Gari konusu nedir, İki Gönül Bir Oluversin Gari oyuncuları kimler ve İki Gönül Bir Oluversin Gari özeti gibi konuları inceliyoruz.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin çekimleri, Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. Ege'nin doğal güzellikleri, sahil kasabaları ve yöresel dokusu filme sıcak ve samimi bir atmosfer kazandırırken, yapım "Oluversin Gari" film serisinin diğer filmleri gibi aynı bölgede çekildi.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında çekilerek aynı yıl izleyiciyle buluştu. Hasan Doğan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, "Oluversin Gari" serisinin devam filmlerinden biri olarak sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Güney ile Derya'nın aşk hikâyesını merkeze alıyor. Güney'in Derya'ya evlenme teklif etmesiyle başlayan süreç, aileler arasında yaşanan gerilimler, yanlış anlaşılmalar ve köy halkının olaylara dahil olmasıyla eğlenceli bir hal alıyor. Aşk, aile bağları ve komedi unsurlarını bir araya getiren yapım, Ege kasabasında geçen sıcak hikâyesiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Birand Tunca

• Aslıhan Malbora

• Tuğba Melis Türk

• Halil İbrahim Kurum

• Selahattin Taşdöğen

• Ali Rıza Tanyeli

• Kıvanç Baran Aslan

• Tuğçe Karabayır

• Suat Sungur

• Orçun Kaptan

• Hilmi Erdem

• Nilgün Karababa

FİLMİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosu Cüneyt İnay tarafından kaleme alındı. Yapımın müzikleri ise Barış Aryay imzası taşıyor. Film, "Oluversin Gari" serisinin sevilen yapımlarından biri olarak romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.