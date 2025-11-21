İstanbul'da 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Savcılık, iki kadını öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik'in ölümü nedeniyle "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmetti ve dosya kapatıldı. Peki, İkbal Uzuner kimdir? İkbal Uzuner nasıl öldü, ne zaman öldü, mezarı nerede? Detaylar haberimizde...

İKBAL UZUNER KİMDİR?

19 yaşındaki İkbal Uzuner'in bir süredir aldığı tehditler nedeniyle ailesiyle birlikte dışarıya çıktığı öğrenildi. Uzuner'in, olay günü Semih Çelik tarafından yalnız yakalandığı sırada saldırıya uğradığı tespit edildi. Soruşturmada, Çelik'in olaydan yaklaşık yarım saat önce Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

İKBAL UZUNER NASIL ÖLDÜ?

4 Ekim 2024'te Fatih Edirnekapı Surları'nda meydana gelen olayda İkbal Uzuner, kesici-delici aletle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Adli rapora göre Uzuner'in ölüm nedeni, "kesici-delici alet yaralanmasına bağlı damar ve iç organ hasarı sonucu gelişen iç kanama" olarak kayıtlara geçti. Saldırının ardından Semih Çelik'in surlardan atlayarak intihar ettiği belirlendi.

İKBAL UZUNER NE ZAMAN ÖLDÜ?

İkbal Uzuner, 4 Ekim 2024 tarihinde öldürüldü. Aynı gün fail Semih Çelik, Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, kısa süre sonra ise Fatih'te İkbal Uzuner'i öldürdü. Çelik'in cinayetlerin hemen ardından intihar ettiği tespit edildi.

İKBAL UZUNER MEZARI NEREDE?

İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Cenaze namazından sonra Uzuner, Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.