Iğdır okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Iğdır'da okul yok mu (Iğdır VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Iğdır'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede, binlerce öğrenci haftanın ilk gününde kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar engeli sonrası Iğdır Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir duyuru, sosyal medyanın en çok aranan konuları arasına girdi. 12 Ocak Iğdır okul tatili haberlerine dair resmi bilgilere, buzlanma uyarılarına ve en taze son dakika detaylarına ulaşmak için tıklayın.

IĞDIR HAVA DURUMU

Iğdır: Doğu'nun Mikroklima Bölgesinde Sert Kış Koşulları

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en düşük rakımlı ili olmasına rağmen Iğdır, çevresindeki yüksek dağların etkisiyle bu hafta dondurucu soğuklarla karşı karşıya kalacak. Gökyüzü hafta genelinde parçalı bulutlu olsa da dondurucu gece sıcaklıkları gündemi belirleyecek.

12-13 Ocak: Karla Karışık Yağmur ve İlk Soğuk Dalgası 12 Ocak Pazartesi günü Iğdır'da bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz 3 derece ölçülen sıcaklık, gece eksi 4 dereceye kadar düşecek. 13 Ocak Salı günü ise bölgede hafif kar geçişleri bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak bu yağış, şehir merkezinde yerini soğuk rüzgarlara bırakacak.

14 Ocak: Haftanın En Soğuk Gecesi 14 Ocak Çarşamba günü yağış beklenmiyor ancak gökyüzünün açık olması radyasyonel soğumayı artıracak. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında kalırken, gece saatlerinde termometrelerin eksi 8 dereceyi görmesi bekleniyor. Bu dondurucu soğuklar, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve pus oluşumuna neden olabilir.

15-16 Ocak: Güneşli Ama Dondurucu Haftanın son iki gününde Iğdır güneşli bir gökyüzüne sahip olacak. 15 Ocak Perşembe günü en yüksek sıcaklık eksi 1, 16 Ocak Cuma günü ise eksi 2 derece olarak ölçülecek. Gece sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle birlikte dondurucu soğuklar etkisini iyice hissettirecek. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde dışarıda bulunurken sıkı giyinmeleri ve araçlarının donma riskine karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.

IĞDIR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.