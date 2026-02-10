Iğdır okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Iğdır'da okul yok mu (IĞDIR VALİLİĞİ)?

Iğdır'da okul yok mu, 11 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede, binlerce öğrenci haftanın ilk gününde kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar engeli sonrası Iğdır Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir duyuru, sosyal medyanın en çok aranan konuları arasına girdi.11 Şubat Çarşamba Iğdır okul tatili haberlerine dair resmi bilgilere, buzlanma uyarılarına ve en taze son dakika detaylarına ulaşmak için tıklayın.

IĞDIR HAVA DURUMU

Iğdır'da 4 Günlük Hava Durumu: Bulutlu Gökyüzü ve Serin Hava Hakim

Iğdır'da önümüzdeki dört gün boyunca hava koşullarının mevsim normallerine yakın ancak serin bir seyir izlemesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun diğer illerine kıyasla daha ılıman bir iklime sahip olan Iğdır'da, yine de kış mevsiminin etkileri hissedilmeye devam edecek. İlk gün kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Gündüz sıcaklıkları nispeten ılımlı olsa da gece saatlerinde belirgin bir düşüş yaşanacak.

İkinci günde bulutlu hava etkisini sürdürürken, hafif yağış ihtimali gündeme gelebilir. Özellikle kırsal kesimlerde yağmurla birlikte serinlik daha fazla hissedilecek. Rüzgârın zaman zaman orta kuvvette esmesi, hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Günlük yaşamda büyük aksamalara yol açması beklenmeyen hava koşullarına rağmen, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Üçüncü gün Iğdır'da hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bulutlu gökyüzü hakimiyetini korurken, sıcaklıklar gündüzleri makul seviyelerde seyredecek. Ancak gece saatlerinde soğuk hava yeniden etkisini gösterecek. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin, olası sıcaklık düşüşlerine karşı önlem almaları gerektiği belirtiliyor.

Dördüncü gün ise Iğdır'da hava biraz daha açık bir görünüme kavuşabilir. Bulutların zaman zaman dağılmasıyla birlikte güneş yüzünü gösterecek. Bu durum gündüz sıcaklıklarının bir miktar yükselmesine neden olabilir. Ancak akşam saatlerinden itibaren serin hava yeniden etkili olacak. Genel değerlendirmeye göre, önümüzdeki dört gün boyunca Iğdır'da aşırı hava olayları beklenmezken, serin ve bulutlu bir hava hakim olacak.

IĞDIR OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.