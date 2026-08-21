İdris Naim Şahin’in hayatı ve siyasi kariyeri, geçmişte üstlendiği kamu görevleri ve İçişleri Bakanlığı dönemiyle merak ediliyor. 1 Haziran 1956 tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Şahin, hukuk eğitiminin ardından kaymakamlık, mülkiye müfettişliği ve belediye yöneticiliği görevlerinde bulundu. Peki, İdris Naim Şahin kimdir, hangi partiden? Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956 tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesinde doğan Türk siyasetçi ve eski İçişleri Bakanıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1976 yılında mezun olan Şahin, meslek hayatına kamu yönetiminde başladı. Ordu il maiyet memurluğunun ardından 1980 yılında kaymakam oldu.

Şahin, Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görev aldı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde görev alan Şahin, 1999 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

Siyasi kariyerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 2001-2011 yılları arasında AK Parti Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Şahin, 2011 seçimlerinde Ordu milletvekili oldu. 61. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

İDRİS NAİM ŞAHİN HANGİ PARTİDEN?

İdris Naim Şahin, siyasi kariyerinin önemli bölümünde Adalet ve Kalkınma Partisi’nde yer aldı. AK Parti’nin kurucuları arasında bulunan Şahin, 2001-2011 yılları arasında partinin genel sekreterliği görevini yürüttü. 2002 ve 2007 seçimlerinde İstanbul, 2011 seçimlerinde ise Ordu milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

Şahin, 61. Hükümet döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı görevi 24 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine revizyonuyla sona erdi. Bu görevin ardından siyasi kariyerinde farklı bir dönem başladı.

2019 yerel seçimleri sürecinde ise İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimde yüzde 26,14 oy alan Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını ikinci sırada tamamladı.

İDRİS NAİM ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

İDRİS NAİM ŞAHİN NERELİ?

İdris Naim Şahin, Ordu’nun Ünye ilçesinde doğmuştur. TBMM’nin biyografi kaydında doğum tarihi 1 Haziran 1956, doğum yeri ise Ordu Ünye olarak belirtilmektedir.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN SİYASİ KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖREVLER

İdris Naim Şahin’in siyasi ve kamu kariyerinde kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, belediye yöneticiliği, milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevleri öne çıkmaktadır. AK Parti’nin kurucu kadrosunda yer alan Şahin, uzun süre partinin genel sekreterliği görevini yürüttü.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu açıklandı.[Ancak daha sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı açıklamada "zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." dedi. Bu gelişmelerin ardından Şahin Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu. Fakat %26.1 oy alarak seçimi %56.7 alan AK Parti adayı Hilmi Güler'in ardından 2.sırada tamamladı.