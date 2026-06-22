Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile eski eşi İdris Aybirdi arasında yaşanan boşanma süreci, Işık’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündemin merkezine yerleşti. Psikolojik şiddet, tehdit ve aldatılma iddialarıyla dikkat çeken açıklamalarda, Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularından Seray Kaya’nın adının da gündeme gelmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, İdris Aybirdi Seray Kaya olayı nedir? Detaylar...

İDRİS AYBİRDİ SERAY KAYA OLAYI NEDİR?

Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin boşanmasının ardından ortaya atılan iddialar, sosyal medyada kısa sürede geniş bir tartışma başlattı. Sahra Işık, eski eşinin boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ve kendisinin de tanıdığı bir kadınla ilişki yaşadığını boşandıktan sonra öğrendiğini öne sürdü.

Işık’ın açıklamalarında herhangi bir isim açık şekilde belirtilmemesine rağmen, sosyal medya kullanıcıları tarafından söz konusu kişinin Seray Kaya olduğu yönünde çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bu iddia, oyuncunun kısa süre önce Santorini Adası’nda yaptığı tatille ilgili paylaşımların da gündeme getirilmesiyle daha fazla konuşulmaya başladı.

Ancak kamuoyuna yansıyan süreçte Seray Kaya tarafından söz konusu iddialara ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunup bulunmadığına dair doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan paylaşımlar iddia niteliği taşımaktadır.

SAHRA IŞIK'IN GÜNDEM OLAN AÇIKLAMALARI

Boşanma sürecinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sahra Işık, yaşadığını öne sürdüğü olayları kamuoyuyla paylaştı.

Işık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim.”

Açıklamasının devamında ise şu sözlere yer verdi:

“Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşandıktan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'na da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.”

Bu açıklamalar sonrasında sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapılırken, olay magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

SERAY KAYA İDDİASI

Sahra Işık’ın açıklamalarında isim vermemesine rağmen, sosyal medya kullanıcıları tarafından söz konusu kişinin Seray Kaya olduğu yönünde çeşitli yorumlar yapıldı.

İddiaların gündeme gelmesinde, Seray Kaya’nın kısa süre önce Santorini Adası’nda bulunduğuna ilişkin paylaşımlarının da etkili olduğu görüldü. Bunun ardından sosyal medya platformlarında oyuncunun adı konuya dahil edilerek çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bununla birlikte, kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Sahra Işık tarafından doğrudan Seray Kaya’nın ismi açık şekilde zikredilmedi. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve yorumlar ise bağımsız kullanıcıların iddialarından oluşmaktadır.

TACİZ VE TEHDİT MESAJLARI

Sahra Işık, açıklamasının devamında eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve çeşitli mesajlarla rahatsız edildiğini öne sürdü.

Işık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuğu için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şu an Amerika’da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu.”

Açıklamasında çocuğunun velayeti ve nafaka sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Ben kendim adıma hiçbir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım.”