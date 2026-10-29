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İdil Sivritepe, televizyon dizileri, sinema projeleri ve tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncular arasında yer alıyor. Sil Baştan, Çilek Kokusu, İstanbullu Gelin ve Avlu gibi yapımlarda rol alan Sivritepe, 2026 yılında yayımlanan Bize Bi'şey Olmaz dizisiyle de gündeme geldi. Oyuncunun hayatı, eğitim geçmişi, rol aldığı diziler, yaşı, memleketi ve özel hayatı merak ediliyor. Peki, İdil Sivritepe kimdir, hangi dizilerde oynadı? İdil Sivritepe kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar...

İDİL SİVRİTEPE KİMDİR?

İdil Sivritepe, oyuncu ve müzisyendir. 26 Şubat 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sivritepe, sanat hayatına müzik eğitimiyle başladı. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümüne kabul edilen oyuncu, müzik alanındaki çalışmalarının yanı sıra tiyatro ve kamera önü oyunculuğu eğitimleri de aldı.

Sivritepe, Fransa'da düzenlenen müzik eğitimlerine ve ustalık sınıflarına katılarak arp alanındaki çalışmalarını geliştirdi. İzmir Devlet Opera ve Balesinde de görev yapan oyuncu, daha sonra televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk ekran deneyimlerinden birini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan dizisiyle yaşadı.

İDİL SİVRİTEPE KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1990 doğumlu olan İdil Sivritepe, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Oyuncunun doğum tarihi, biyografi ve filmografi kaynaklarında 26 Şubat 1990 olarak belirtiliyor.

İDİL SİVRİTEPE NERELİ?

İdil Sivritepe, İzmir'de doğdu. Eğitim hayatına müzik alanında devam eden oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Arp Bölümünde öğrenim gördü. Daha sonra oyunculuk alanında da eğitimler alarak tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer aldı.

İDİL SİVRİTEPE'NİN SEVGİLİSİ KİM?

İdil Sivritepe'nin özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Ancak oyuncunun sevgilisinin kim olduğuna ilişkin kamuya açık, güvenilir kaynaklarla doğrulanmış güncel bir bilgi bulunmuyor. Sivritepe'nin ilişki durumuna yönelik doğrulanmamış iddiaları kesin bilgi olarak aktarmak mümkün değil.

Oyuncunun özel hayatına ilişkin açıklama veya doğrulanmış bir bilgi paylaşılması durumunda konuya ilişkin ayrıntılar netlik kazanabilir.

İDİL SİVRİTEPE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İdil Sivritepe, kariyeri boyunca farklı türlerdeki televizyon dizilerinde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında dönem dizileri, dramalar ve romantik komediler bulunuyor.

İdil Sivritepe'nin rol aldığı diziler şöyle:

Muhteşem Yüzyıl (2012): Oyuncunun yer aldığı ilk dönem yapımlarından biri.

Sil Baştan (2014): Duygu karakterini canlandırdı.

Çilek Kokusu (2015): Eda karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

İstanbullu Gelin (2017-2018): Bahar karakterini oynadı.

Avlu (2018): Pelin karakteriyle dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

İlginç Bazı Olaylar (2021-2022): Nazlı karakterini canlandırdı.

Aşkın Tarifi (2021): Şebnem karakterine hayat verdi.

Hayat Bugün (2022): Sedef karakteriyle rol aldı.

Bir Derdim Var (2023): İpek Şenay karakterini oynadı.

Bize Bi'şey Olmaz (2026): Oyuncunun yer aldığı güncel projeler arasında bulunuyor.

İDİL SİVRİTEPE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve dijital yapımlarda da rol alan İdil Sivritepe'nin filmografisinde Topal Şükran'ın Maceraları (2019), Mavi Mağara (2024) ve İstanbul Üçlemesi: Muhabbet gibi yapımlar bulunuyor. Oyuncu, tiyatro çalışmalarını da sürdüren sanatçılar arasında yer alıyor.

İdil Sivritepe'nin müzik eğitimiyle başlayan sanat yolculuğu, zaman içinde tiyatro, televizyon ve sinema alanlarına uzandı. Oyuncunun farklı türlerdeki projelerde üstlendiği roller, kariyerinin öne çıkan durakları arasında yer alıyor.