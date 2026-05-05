İdari izin nedir, kimleri kapsıyor? İdari izin özel sektörde geçerli mi? Kurban Bayramı tatili idari izin mi?

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının en çok merak ettiği konuların başında “tatil süresi nasıl olacak” ve “idari izin kimleri kapsıyor” soruları geliyor. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığının açıklanmasıyla birlikte, idari izin kavramı yeniden gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Peki, idari izin nedir, kimleri kapsıyor? İdari izin özel sektörde geçerli mi? Kurban Bayramı tatili idari izin mi? Detaylar...

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin, kamu kurumlarının çalışma düzenine ilişkin olarak verilen ve belirli günlerde kamu çalışanlarının görev yapmamasını sağlayan idari bir karardır. Bu izin türü, kanuni bir resmi tatil değil; tamamen yürütme organının aldığı kararlarla uygulamaya konulan bir düzenlemedir.

Türkiye’de idari izin uygulamaları genellikle bayram öncesi veya özel durumlarda kamu hizmetinin işleyişini düzenlemek amacıyla devreye alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirilen bu sistem, kamu personelinin çalışma takvimini doğrudan etkiler. Bu nedenle idari izin, yalnızca kamu sektörü açısından bağlayıcıdır ve özel sektöre otomatik olarak yansımaz.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin kapsamı oldukça nettir ve yalnızca kamu görevlileri ile sınırlıdır. Devlet memurları bu uygulamadan doğrudan faydalanır. Bunun yanında belediye çalışanları, devlet sanatçıları ve kamuya bağlı kurumlarda görev yapan personel de idari izinli sayılır.

Bu izin türü özel hukuk ilişkilerini kapsamadığı için özel sektör çalışanları idari izin kapsamına dahil edilmez. Kamu kurumlarında çalışan bir kişi için tatil sayılan bir gün, özel sektörde normal çalışma günü olarak devam edebilir.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İdari izin özel sektör için geçerli değildir. Çünkü bu uygulama, devletin kendi personeline yönelik idari bir düzenlemesidir. Özel sektör çalışanları ise iş kanunu ve iş sözleşmesi çerçevesinde çalışır.

Bu nedenle bir idari izin kararı çıktığında özel sektör otomatik olarak tatil olmaz. İşveren isterse çalışanlarına izin verebilir ancak bu tamamen kurumun inisiyatifindedir. Yani idari izin, özel sektörde bağlayıcı bir hak veya zorunluluk oluşturmaz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İDARİ İZİN Mİ?

2026 Kurban Bayramı, yapılan resmi açıklamalarla birlikte 9 güne uzatılmıştır. Diyanet takvimine göre bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlamaktadır ve 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, bayram öncesi kamu çalışanlarına ek tatil imkânı sağlandığı belirtilmiştir. Buna göre 26 Mayıs Salı öğleden sonrası ile birlikte bazı günler idari izin kapsamına alınmıştır. Böylece kamu çalışanları için toplamda 9 günlük bir tatil süreci oluşturulmuştur.

Bu noktada Kurban Bayramı tatilinin tamamı idari izin değildir. Bayram günleri zaten resmi tatil kapsamında yer alırken, bayram öncesine eklenen süre idari izin olarak değerlendirilmiştir. Bu düzenleme yalnızca kamu çalışanlarını kapsamakta olup özel sektörü doğrudan etkilememektedir.