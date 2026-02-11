Haberler

İçişleri Bakanı değişti mi, Adalet Bakanı değişti mi?
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan son kabine değişikliğine göre Türkiye'de kritik iki bakanlıklarda atama kararı alındı. Peki, İçişleri Bakanı değişti mi, Adalet Bakanı değişti mi?

Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'nde sürpriz bir revizyon yapıldı: Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alınarak yerine Mustafa Çiftçi atanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YENİ ATAMA: MUSTAFA ÇİFTÇİ GÖREVDE

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alındı. Yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Bu değişiklikle birlikte Mustafa Çiftçi, ülkenin iç güvenliği ve yönetiminden sorumlu üst düzey görevini devralmış oldu.

ADALET BAKANLIĞINDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK: AKIN GÜRLEK ATANDI

Kabinede gerçekleşen bir diğer önemli değişiklik ise Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Yılmaz Tunç görevden alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yeni Adalet Bakanı olarak göreve başladı. Bu atama, adalet sisteminin yönetim kadrosunda dikkat çeken bir yenilenme anlamına geliyor.

KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, kabinede iki kritik bakanlıkta değişiklik yapıldı:

• İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya görevden alındı, yerine Mustafa Çiftçi atandı.

İçişleri Bakanı değişti mi, Adalet Bakanı değişti mi?Mustafa Çiftçi

• Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç görevden alındı, yerine Akın Gürlek atandı.

İçişleri Bakanı değişti mi, Adalet Bakanı değişti mi?Akın Gürlek

