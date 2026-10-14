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Halk TV’nin yönetimine kayyum atanmasının ardından İbrahim Paşalı yeniden gündeme geldi. Daha önce farklı medya kuruluşlarında da kayyum görevini üstlenen Paşalı’nın eğitim hayatı, gazetecilik ve yayıncılık çalışmaları ile medya sektöründeki görevleri merak konusu oldu. Peki, İbrahim Paşalı kimdir? Halk TV’ye kayyum olarak atanan İbrahim Paşalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, hangi kanallarda çalıştı? Detaylar...

HALK TV’YE KAYYUM OLARAK ATANAN İBRAHİM PAŞALI KİMDİR?

İbrahim Paşalı, 1973 yılında Rize’de doğdu. İlkokul eğitimini Beyoğlu’nda, lise eğitimini ise Üsküdar’da tamamladı. Yükseköğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde bitiren Paşalı, gazetecilik, radyo programcılığı, televizyon yöneticiliği ve yazarlık alanlarında görev aldı.

İstanbul Marmara FM’de 15 yıl boyunca yayımlanan “Gece Yürüyüşü” adlı radyo programını hazırlayan Paşalı, programlarında İslam medeniyeti üzerine konulara yer verdi. Şiir çalışmalarıyla da tanınan Paşalı’nın “İyi Günler İleride” adlı şiiri bulunuyor.

Gazetecilik kariyerinde Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı yapan Paşalı, televizyon programcılığı alanında da çalıştı. TVNET’te “Makam Arabası” adlı programı hazırlayıp sundu. Ayrıca “İstanbul Kriterleri”, “Öğle Uykusu” ve “Entelektüellerin Hurafeleri” adlı kitapları yayımlandı.

Paşalı’nın adı, Mart 2025’te Flash Haber’in yönetimine atanmasının ardından farklı medya kuruluşlarındaki kayyum görevleriyle de gündeme geldi. EkoTürk, TELE1, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin yönetim süreçlerinde de görev alan Paşalı, 14 Ekim sabahı Halk TV’nin yönetimine atanan kayyum heyetinin başında yer aldı.

İBRAHİM PAŞALI KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan İbrahim Paşalı, 2026 yılı itibarıyla 52 veya 53 yaşındadır.

İBRAHİM PAŞALI NERELİ?

İbrahim Paşalı, 1973 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, lise eğitimini ise Üsküdar’da tamamladı. Yükseköğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde bitiren Paşalı, çalışma hayatında gazetecilik ve yayıncılık alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

İBRAHİM PAŞALI HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

İbrahim Paşalı, gazetecilik, radyo programcılığı, televizyon programcılığı, yöneticilik ve yazarlık alanlarında çalıştı. Milli Gazete ve Yeni Şafak gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Paşalı, İstanbul Marmara FM’de 15 yıl boyunca “Gece Yürüyüşü” programını hazırladı. TVNET’te ise “Makam Arabası” adlı programı sundu.

Kitap çalışmaları da bulunan Paşalı, son yıllarda medya kuruluşlarında üstlendiği kayyum görevleriyle gündeme geldi. Mart 2025’te Flash Haber’in yönetimine atanmasının ardından EkoTürk, TELE1, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin yönetim süreçlerinde de görev aldı.

14 Ekim sabahı Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına polis ekiplerinin girmesi ve kanalın yönetimine kayyum atanmasının ardından Paşalı’nın adı bir kez daha gündeme geldi. Halk TV yönetimiyle kayyum heyeti adına görüşen kişinin İbrahim Paşalı olduğu bildirildi.