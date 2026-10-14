Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiye halindeki 131 fon için kanun teklifi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, görüşmelere başlamadan önce muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda bugün Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla görüşüleceğini, çözüm önerilerinin dile getirileceğini belirtti.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını söyleyen Arı, böyle bir günde kanun teklifini görüşmenin bir faydası olmayacağını savundu.

Arı, kanun teklifinin önce bir alt komisyonda görüşülmesini, bu konuda alt komisyonun çalışma yapmasını istedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Hatalı uygulmadan vazgeçilmeli." görüşünü savundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, komisyonda bugün önemli bir kanun teklifini ele alacaklarını, sorunu ve çözüm önerilerini görüşeceklerini ifade ederek, "Sayın Bakan'ın bugün burada olması lazım." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Böyle bir ortamda basit bir etki analiziyle bu kanun teklifini görüşemeyiz. Milletvekillerinin görüşmesi için etki analizi yeterli bilgiye sahip değil. Fonlarda ne kadar para var, hiçbir bilgimiz yok ama SPK'ye yetki vereceğiz. Bilgilendirilmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Antalya Miletvekili Hakkı Saruhan Oluç, şirketlerde çeşitli yolsuzlukların olabileceğini ve bu nedenle kayyum atanabileceğini belirterek, "Yayının susturulması ne demek? TMSF yayının devam etmesini sağlamalı." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Muş, kanun teklifinin sahiplerinin, kurum başkanlarının, ilgili bakan yardımcılarının da görüşmede hazır bulunduğuna işaret ederek, "Biz komisyon davetini resmi olarak olarak iletiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığına da yaptık. Sayın Bakan takdir ederse gelebilir." dedi.

Alt komisyon kurulmasına yönelik taleplere değinen Muş, komisyonun gündemine hakim olduğunu söyledi.

"Hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacak"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Şu anda fon piyasalarında 2 bini aşkın yatırım fonu bulunduğunu belirten Aksu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen fon sayısının 131 olduğunu söyledi.

Aksu, "Tasfiye halindeki bu 131 fon, piyasadaki toplam fon sayısının 4,6'sını, toplam porföy değeri ise yüzde 7,7'si oluşturmaktadır. Bu fonların toplam porföy değeri, hanehalkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla sorun, fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde yaşanmıştır. Sorunu kimsenin hafife alma lüksü olmadığı gibi kimsenin abartarak enfekte etme lüksü de bulunmamaktadır. Finansal sistemimizi olumsuz etkileyecek yapısal veya sistemik risk kesinlikle mevzu bahis değildir." değerlendirmelerinde bulundu.

Fon soruşturmalarını hatırlatan Aksu, bu kapsamda bugüne kadar 84 kişinin tutuklandığını, 282 kişi hakkında işlem yapıldığını, 27 şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldığını belirtti. Aksu, "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yummayacağız. Parti ayrımı olmaksızın, kimliğine, kişiliğine ve kariyerine bakılmaksızın piyasayı bozan, sahtekarlık, dolandırıcılık yapan herkes hukuk önünde yaptıklarının hesabını verecektir." dedi.

Teklifle, kamu bütçesine mali yük getirilmeyeceğini vurgulayan Aksu, "Tasfiye sürecinde hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacaktır. Ödemeler, fonların yanlızca kendi mal varlından, hukuka aykırı filleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura aziz milletimize değil zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir." ifadelerini kullandı.

Tasfiye sürecinde yatırımcıların en önemli beklentisinin ödemelerin bir an önce yapılması olduğuna işaret eden Aksu, teklifin 4. maddesi ile adil bir dağıtım ölçütü olarak net yatırım tutarının benimsendiğini söyledi. Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Net yatırım tutarı, sanal değer üzerinden değil fona fiilen koyduğu para girişi ve çıkışlar üzerinden hesaplanacaktır. Üstelik bu tutar, tasfiye tarihine kadar Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecektir. Fonların tasfiyesi gerçekleştirilirken her bir fonun yatırımcılarının ödemeleri, kendi fon malvarlığı üzerinden yapılacaktır. Fonların tasfiyesinde para çıkışları da 'ilk giren ilk çıkar' yöntemine uygun bir sırayla gerçekleştirilecek. Yatırımcılarımızın nihai tasfiyeyi beklerken mağdur olmamaları için belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesine teklifimizle imkan sağlanmaktadır. Bu bir ara ödemedir. Net yatırım tutarı 1 milyonun altında olan vatandaşlarımıza tutarın tamamı ödenebilecek, mevcut nakdin yetersiz olması halinde ise net yatırım tutarı en düşük olan, en küçük yatırımcılardan başlanarak ödemeler gerçekleştirilecektir."

Toplantı öncesi Yeni Parti milletvekilleri, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını eleştirerek, gözlerine ve ağızlarına siyah bant yapıştırdı.

Aksu'nun konuşmasının ardından komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA