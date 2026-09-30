İbrahim Ömer Gönül'ün babası Vecdi Gönül kimdir? Vecdi Gönül nereli, kaç yaşında, eşi kim?

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İbrahim Ömer Gönül'ün babası ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün hayatı, kariyeri ve özel yaşamına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Vecdi Gönül kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL'ÜN BABASI KİMDİR?

İbrahim Ömer Gönül'ün babası, Türk bürokrat ve siyasetçi Mehmet Vecdi Gönül'dür. 29 Kasım 1939 tarihinde Erzincan'da doğan Vecdi Gönül, uzun yıllar kamu yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu.

VECDİ GÖNÜL KİMDİR?

Mehmet Vecdi Gönül, 29 Kasım 1939 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Türk bürokrat ve siyasetçi olan Gönül, kamu görevine kaymakamlıkla başladı ve ilerleyen yıllarda valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Sayıştay Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Daha sonra milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı ve Millî Savunma Bakanlığı görevini üstlendi.

Gönül, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1960 yılında tamamladı. Aynı yıl Erzincan ili Maiyet Memurluğuna tayin edildi. 37. Kaymakamlık dönemini birincilikle tamamlayan Gönül, 1963 yılında Polatlı Topçu Okulunda yedek subay olarak askerlik yaptı.

1965 yılında TODAİE'de idare alanında uzmanlık eğitimi alan Gönül, kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Güney Kaliforniya Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora eğitimini tamamladı.

Kamu yönetimindeki kariyerine farklı ilçelerde kaymakamlık görevleriyle devam eden Gönül; Gerger'de kaymakam vekilliği, Araban, Tercan, Doğanhisar, Çamardı, Hozat ve Narman'da ise kaymakamlık yaptı. 1970 yılında İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak görevlendirildi. 1972 yılında Mülkiye Müfettişliği sınavını birincilikle kazanarak Mülkiye Müfettişi oldu.

1975 yılında İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne getirilen Gönül, 1976 yılı başında Kocaeli Valiliğine atandı. 1977 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, 1978 yılında Merkez Valiliği ve 1979 yılında Ankara Valiliği görevlerine getirildi. Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde Basın İlan Kurumu Hükûmet Temsilciliği görevini de yürüttü.

1981 yılında yeniden Merkez Valiliğine tayin edilen Gönül, aynı yıl sonunda Yüksek Öğrenim Kurulu Kurucu Üyeliğine getirildi.

VECDİ GÖNÜL NERELİ?

Vecdi Gönül, 29 Kasım 1939 tarihinde Erzincan'da doğdu. Bu nedenle Vecdi Gönül'ün doğum yeri Erzincan'dır. TBMM ve Sayıştay kaynaklarında da Gönül'ün doğum tarihi ve doğum yeri 29 Kasım 1939, Erzincan olarak yer almaktadır.

VECDİ GÖNÜL KAÇ YAŞINDA?

Vecdi Gönül, 29 Kasım 1939 doğumludur. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 86 yaşındadır.

VECDİ GÖNÜL EŞİ KİM?

Vecdi Gönül'ün eşi lise öğretmeni Sevim Gönül'dür. Verilen bilgilere göre Vecdi Gönül ile Sevim Gönül'ün bir kızı ve iki oğlu bulunmaktadır.

VECDİ GÖNÜL'ÜN SİYASİ VE KAMU GÖREVLERİ

Vecdi Gönül, 21. Dönem'de Kocaeli'den TBMM'ye girdi. 22. Dönem'de Kocaeli'den yeniden milletvekili seçildi. 23. Dönem'de İzmir'den, 24. Dönem'de ise Antalya'dan milletvekili oldu.

19 Kasım 2002 tarihinden itibaren 58., 59. ve 60. Hükûmetler döneminde Millî Savunma Bakanlığı görevini yürüttü ve bu görevini 6 Temmuz 2011 tarihine kadar sürdürdü. 3 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Millî Savunma Bakanlığına atandı.

2011-2015 yılları arasında NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak görev yapan Gönül, 2016-2020 yılları arasında Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Türksat 5A ve 5B uydularının tedarikinin de bu dönemde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı döneminde ise ATAK-T129, ALTAY, HÜRKUŞ, MİLGEM, A400M, TASMUS, ANKA, GÖKTÜRK, HİSAR ve farklı savunma sanayii projelerinin gerçekleştirildiği verilen bilgiler arasında yer almaktadır.

Vecdi Gönül ayrıca İspanya tarafından verilen Beyaz Kurdeleli Büyük Askeri Liyakat Nişanı, Afganistan tarafından verilen Gazi Amir Amanullah Han Yüksek Devlet Madalyası, Ukrayna Uluslararası Değerlendirme Teknolojileri ve Sosyoloji Akademisi tarafından verilen Altın Takdir Madalyası ve Kazakistan Askeri Madalyası sahibidir.