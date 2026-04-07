İbrahim Çelikkol neden gözaltına alındı? İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un aralarında bulunduğu operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı. Peki, İbrahim Çelikkol neden gözaltına alındı? İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İBRAHİM ÇELİKKOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son yıllarda popüler sanatçılar arasında yürüttüğü "yeni dalga" uyuşturucu operasyonu çerçevesinde soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve Bengü gibi isimlerin de yer aldığı iddialar gündeme geldi.

İddialara göre, İbrahim Çelikkol’un da uyuşturucu madde kullanımı ve temini ile ilgili ifadeye çağrıldığı belirtildi.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinin dönüm noktası, ünlü yönetmen Osman Sınav ile tanışmasıyla başladı. Ekran yolculuğu, Pars: Narkoterör dizisinde canlandırdığı Şamil Baturay karakteriyle başladı. Sinema dünyasındaki büyük çıkışını ise Fetih 1453 filminde hayat verdiği Ulubatlı Hasan rolü ile yakaladı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk dizisindeki Ferhat Aslan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir projesinde Mehdi karakteri ile akıllarda kaldı. Son dönemde dijital platformlarda büyük ses getiren Kuş Uçuşu dizisinde Kenan rolü ile başarısını perçinlemeye devam ediyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi 14 Şubat 1982 olan İbrahim Çelikkol, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. 

İBRAHİM ÇELİKKOL NERELİ?

İbrahim Çelikkol, Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan İzmit (Kocaeli) doğumludur. Ailesi hem Selanik göçmeni hem de Arap kökenli geçmişe sahiptir. 

Dilara Yıldız
