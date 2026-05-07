İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen Büyükak kimdir, ne iş yapıyor? Nurdan Beşen Büyükak kaç yaşında, nereli?

Oyuncu, senarist ve yapımcı kimliğiyle tanınan İbrahim Büyükak kadar, eşi Nurdan Beşen Büyükak da son yıllarda kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle eğitim geçmişi, psikoloji alanındaki çalışmaları ve aile yaşamı hakkında yapılan araştırmalar, “Nurdan Beşen Büyükak kimdir?” sorusunu gündeme taşıyor. Peki, İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen Büyükak ne iş yapıyor? Nurdan Beşen Büyükak kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İBRAHİM BÜYÜKAK'IN EŞİ NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK KİMDİR?

Nurdan Beşen Büyükak, 1983 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Büyükak, eğitim hayatının ardından üniversite öğrenimi için İstanbul’a geldi.

Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Nurdan Beşen Büyükak, akademik kariyerini yine aynı üniversitede sürdürdü. Yüksek lisans eğitimini genel psikoloji alanında yaptı.

Uzun yıllardır psikoloji ve danışmanlık alanında çalışmalar gerçekleştiren Büyükak, özellikle aile danışmanlığı ve çocuk psikolojisi üzerine yürüttüğü çalışmalarla biliniyor.

Özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Nurdan Beşen Büyükak’ın, İbrahim Büyükak ile evliliğinden Aslan Oktay adında bir oğlu bulunuyor.

Akademik geçmişi ve mesleki çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükak, medya dünyasından uzak ve daha çok uzmanlık alanına odaklanan bir yaşam sürdürmesiyle öne çıkıyor.

NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK NE İŞ YAPIYOR?

Nurdan Beşen Büyükak, psikolog olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bir dönem Sarıyer Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çeşitli terapi ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştiren Büyükak, burada farklı yaş gruplarına yönelik psikolojik destek süreçlerinde görev aldı.

Çocuk psikolojisi üzerine çalışmalar yapan Nurdan Beşen Büyükak’ın bu alanda çeşitli kitaplarının bulunduğu da biliniyor. Psikoloji alanındaki akademik birikimini uygulamalı çalışmalarla destekleyen Büyükak, mesleki faaliyetlerini uzmanlık çerçevesinde sürdürdü.

Ayrıca günümüzde Türk Psikologlar Derneği üyeleri arasında yer almaktadır.

NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK KAÇ YAŞINDA?

NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK NERELİ?

İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlayan Büyükak, daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a giderek psikoloji alanında akademik eğitim aldı.