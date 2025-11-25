Haberler

İBB iddianamesi İSİM LİSTESİ! İBB iddianamesinin tamamı!

İBB iddianamesi İSİM LİSTESİ! İBB iddianamesinin tamamı!
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "İBB Davası" olarak bilinen soruşturma iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Peki, İBB iddianamesi isim listesi kimler var? İBB iddianamesinin tamamı PDF formatında haberimizde!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilen İBB iddianamesini kabul etti. Avukat Hüseyin Ersöz, gelişmeyi duyururken "Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı hazırlanmadı. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesine ilişkin tensip kararları önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

İBB İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "İBB Davası" olarak bilinen soruşturma iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda 'İBB Davası' olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti, fakat henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesine ilişkin tensip kararları önümüzdeki günlerde açıklanacak" dedi.

İBB iddianamesi İSİM LİSTESİ! İBB iddianamesinin tamamı!

İBB İDDİANAMESİ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

İBB İDDİANAMESİ İSİM LİSTESİ

İddianamede toplam 407 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Hakkında dava açılan şüphelilerden 99'u örgüt üyesi, 1'i ise örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu. Ayrıca, örgüt yöneticisi olarak Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün de iddianamede yer alıyor. Geri kalan şüpheliler ise örgüt mensubu olmasalar da bağlantılı kişiler olarak kaydedilmiş durumda.

Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İmamoğlu'nun suçlamaları şöyle sıralanıyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerini aklama (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevreyi kasten kirletme

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

İddianamede, son 10 yılda kamunun 160 milyar lira zarar uğratıldığı öne sürülüyor. Ayrıca metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amaç dışında kullanıldığı belirtiliyor.

