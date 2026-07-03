I Will Find You (Seni Bulacağım) Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) I Will Find You TÜM BÖLÜMLER tek parça nereden izlenir?

Suç ve gerilim türünü dramatik bir aile hikâyesiyle bir araya getiren I Will Find You, izleyicileri adalet, umut ve gerçeğin peşinde geçen zorlu bir mücadeleye ortak ediyor. Başrolünde Sam Worthington'ın yer aldığı yapım, küçük oğlunu öldürmek suçundan hüküm giyen bir babanın masumiyetini kanıtlama ve yıllardır öldüğünü sandığı çocuğunu bulma çabasını konu alıyor. Peki, (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) I Will Find You TÜM BÖLÜMLER tek parça nereden izlenir? I Will Find You (Seni Bulacağım) Full HD izle!

I WILL FIND YOU (SENİ BULACAĞIM) FULL HD İZLE!

I Will Find You (Seni Bulacağım), yüksek görüntü kalitesiyle Full HD olarak dijital platform üzerinden izlenebiliyor. Dizi, suç ve gerilim türündeki hikâyesini sürükleyici atmosferiyle izleyiciye aktarıyor.

Yapımın merkezinde David Burroughs isimli karakter bulunuyor. David, henüz 3 yaşındaki oğlu Matthew'u vahşice öldürmek suçundan yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak yıllar boyunca masum olduğunu savunmasına rağmen bunu kanıtlayamaz.

Hapishanede geçirdiği beş yıl boyunca tüm umutlarını kaybeden David'in hayatı, eski baldızı Rachel'ın yaptığı beklenmedik ziyaretle tamamen değişir. Rachel, arkadaşının tatil sırasında çektiği bir fotoğrafı David'e gösterir. Fotoğrafın arka planında yer alan çocuk, yıllar önce öldüğü düşünülen Matthew'un bugünkü yaşına oldukça benzemektedir.

Bu gelişme, David'in tüm hayatını değiştirecek olayların başlangıcı olur. Oğlunun hâlâ yaşıyor olabileceğine inanan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu bulabilmek için son derece riskli bir hapishaneden kaçış planı hazırlar.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ise yalnızca güvenlik güçlerinden kaçmakla kalmaz; aynı zamanda kendisini ömür boyu hapse gönderen büyük komplonun izini sürmeye başlar.

(TÜRKÇE DUBLAJ VE ALTYAZILI) I WILL FIND YOU NEREDEN İZLENİR?

I Will Find You, Netflix üzerinden izlenebilmektedir.

Platformda diziye Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle erişilebilmektedir. İzleyiciler, üyelikleri kapsamında diziyi desteklenen cihazlar üzerinden çevrim içi olarak takip edebilir.

I WILL FIND YOU DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizinin hikâyesi, hayatı tek bir mahkeme kararıyla tamamen değişen David Burroughs'un yaşadıklarını konu alıyor.

David, üç yaşındaki oğlunu öldürmek suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilir. Masum olduğunu sürekli dile getirse de bunu ispatlayamaz ve yıllarını cezaevinde geçirmek zorunda kalır.

Aradan geçen beş yılın ardından eski baldızı Rachel, David'e önemli bir fotoğraf gösterir. Fotoğrafın arka planındaki çocuk, yıllar önce öldüğü kabul edilen Matthew'un bugünkü yaşına şaşırtıcı derecede benzemektedir.

Bu küçük ipucu, David'in oğlunun aslında hayatta olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Bunun üzerine David, gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla hapishaneden kaçmayı göze alır.

Cezaevinden kaçtıktan sonra hem peşindeki yetkililerden uzak durmaya çalışır hem de oğluna ulaşabilmek için geçmişte yaşanan olayların ardındaki büyük komployu çözmeye çalışır.

Dizi boyunca David'in hem özgürlüğünü hem de oğlunu geri kazanabilmek adına verdiği mücadele ekranlara taşınmaktadır.

I WILL FIND YOU OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

Sam Worthington

Britt Lower

Milo Ventimiglia

Erin Richards

Oyuncular, dizinin merkezindeki gizem ve suç eksenli hikâyeyi farklı karakterler üzerinden izleyiciye aktarmaktadır.