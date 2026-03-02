Husiler kimdir, askeri güçleri nedir, güçlüler mi? Yemen'deki Husiler'de mi savaşa katılıyor?

Yemen'den yeni bir hamle geldi: Husiler, yayınladıkları videoyla savaşta sahne alacaklarını duyurdu. Füzeler, gemi saldırıları ve tehdit mesajlarıyla dikkat çeken grup, bölgedeki güvenlik dengelerini sarsabilir. Husiler kim, askeri güçleri ne kadar etkili ve gerçekten çatışmalara katılıyorlar? Bu video, Orta Doğu'daki gerilimin yeni bir boyut kazanabileceğine işaret ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HUSİLER DE Mİ SAVAŞA KATILIYOR?

Evet, Yemen'deki Husiler (Ensarullah), ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşta aktif rol almaya başladı. Gruplar, füzelerin ateşlendiği ve gemilerin vurulduğu görüntülerin yer aldığı bir video yayımlayarak savaşta sahne alacaklarını resmen duyurdu. Bu adım, Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında yeni saldırı risklerini gündeme getirdi.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler resmi adıyla Ensarullah, 1990'larda Yemen'de ortaya çıkan Zeydi Şii bir siyasi ve askerî harekettir. Lider kadrosu büyük ölçüde Husi kabilesinden oluşur ve Yemen İç Savaşı'nda merkezi rol oynar. Uluslararası toplum tarafından sivillere yönelik ihlaller ve çocuk asker kullanımı nedeniyle eleştirilen grup, bazı ülkelerce terör örgütü olarak tanımlanmıştır ve İran tarafından desteklenmektedir.

HUSİLER'İN ASKERİ GÜCÜ NASIL?

Husiler, füzeler ve insansız hava araçları (İHA) dahil olmak üzere modern silah kapasitesine sahiptir. Daha önce İsrail ve Batılı ülkelere ait ticari gemileri hedef alan grubun yayımladığı videoda kıyıdan ateşlenen füzeler, denizde ilerleyen gemilere saldırı simülasyonları ve patlama görüntüleri yer aldı. ABD Merkez Komutanlığı, Husilere ait füze rampaları ve İHA altyapısına yönelik operasyonlar düzenlese de, grup kapasitesini korumaya devam ediyor.

HUSİLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Husiler, yayımladıkları videoda "Çok yakında…" ifadesini kullanarak gelecekteki eylemlerine işaret etti. Bu mesaj net bir tarih vermese de, uzmanlar tarafından caydırıcılık ve psikolojik savaş unsuru olarak değerlendiriliyor. Açıklama, Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında yeni saldırılar yapabilecekleri yönünde ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.