Hurda Teşviki Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?

Hurda teşviki ve Ötv'siz araç düzenlemesi, hem otomotiv sektörü hem de araç sahibi olmak isteyenler için önemli başlıklar arasında yer alıyor. Meclis'e sunulan teklifin ardından gözler Genel Kurul sürecine ve Resmi Gazete'ye çevrildi.

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM

Hurda teşviki olarak bilinen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne MHP tarafından sunuldu. Teklifte, 2000 yılı öncesi, yani 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında, Türkiye'de üretilmiş yerli otomobillerin Ötv'siz olarak satın alınabilmesi öngörülüyor. Düzenleme ile hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de çevreci ve daha güvenli yeni nesil araçların kullanımının artırılması planlanıyor.

Kayseri Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teklifin ayrıntılarını paylaştı. Açıklamada, teşvikten yararlanılacak araçların Türkiye'de üretilmiş olması ve yerlilik oranının en az yüzde 40 seviyesinde bulunması şartı yer aldı.

Bu kapsamda Togg, Fiat, Hyundai, Ford, Toyota ve Volkswagen'in Türkiye'de üretilen bazı modellerin ÖTV indirimli alınabileceği ifade ediliyor.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI? SON DAKİKA!

Meclis gündemine gelen hurda teşviki kanun teklifi, şu ana kadar TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi. Teklifin yasalaşabilmesi için Genel Kurul'da ele alınması ve milletvekillerinin oyuna sunulması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlanmadan düzenlemenin yürürlüğe girmesi mümkün olmuyor.

Bazı kaynaklarda düzenlemenin yıl sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanabileceğine dair beklentiler dile getirilse de, resmi makamlar tarafından bu yönde yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sürecin Meclis takvimine bağlı olarak ilerleyeceği belirtilirken, vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hurda teşviki ve ÖTV muafiyetine ilişkin kanun teklifi, Meclis'e sunulmuş olmasına rağmen henüz kabul edilmedi. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Şu an için teklifin yasalaştığına dair resmi bir bilgi yer almıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanma tarihine ilişkin net bir takvim açıklanmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis sürecinin tamamlanması beklenirken, teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar hem Meclis görüşmelerini hem de Resmi Gazete duyurularını yakında takip etmekte.