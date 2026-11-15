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Hülya Koçyiğit kaç yaşında? COP31'de onur ödülü alan Hülya Koçyiğit kimdir?

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Hülya Koçyiğit kaç yaşında? COP31'de onur ödülü alan Hülya Koçyiğit kimdir?
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Hülya Koçyiğit kaç yaşında, COP31'de hangi ödülü aldı? 12 Aralık 1947'de İstanbul'da doğan oyuncu 78 yaşında. Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen İklim Kısa Film Yarışması'nın töreninde onur ödülü alan Hülya Koçyiğit, sinemaya Susuz Yaz'ın Bahar'ıyla başlamış, Altın Portakal'da dört kez en iyi kadın oyuncu seçilmişti.

12 Aralık 1947'de İstanbul'da doğan Hülya Koçyiğit 78 yaşında, aralıkta 79'una girecek. Devlet Sanatçısı unvanlı oyuncu, Antalya'daki COP31 iklim zirvesi kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasının töreninde onur ödülü aldı.

Ödül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye iş birliğinde düzenlenen İklim Kısa Film Yarışması'nın gecesinde verildi. Zirvenin altıncı günü Nurol Holding Kongre Merkezi'nde yapılan törende birinciliği Sloven yönetmen Gregor Bozic'in Common Pear filmi kazandı. Jüriye yönetmen Derviş Zaim başkanlık etti.

HÜLYA KOÇYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

Hülya Koçyiğit 78 yaşında. 12 Aralık 1947'de İstanbul'da doğdu ve 12 Aralık 2026'da 79 yaşına basacak.

HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?

Hülya Koçyiğit, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünde ve Atatürk Kız Lisesi'nde okudu. İlk filmi Susuz Yaz oldu; bu filmde Bahar'ı oynadı.

Sonraki yıllarda Kezban (1968), Kezban Roma'da (1970) ve Kezban Paris'te (1971) ile seyirciye ulaştı. Gökçe Çiçek, Düğün, Gelin, Diyet, Almanya Acı Vatan, Firar ve Kurbağalar filmografisindeki diğer yapımlar arasında. 2009'da Altın Kızlar dizisinde oynadı.

HÜLYA KOÇYİĞİT COP31'DE NE DEDİ?

Hülya Koçyiğit ödülü alırken, söylenecek bir söz varsa bunu en iyi sanatın dile getireceğini ve bir sanat eserinin insanlara çok daha etkili ulaştığını söyledi. Sinemanın bu iklim organizasyonuna dahil edilmesinin onu çok duygulandırdığını anlattı.

Koçyiğit zirve sırasında Susuz Yaz'ın yeni uyarlamasının özel gösteriminin ardından yapılan söyleşiye de katıldı. Ay Yapım'ın Kanal D için çektiği ve çekimleri Adana'da süren dizide Bahar'ı Lizge Cömert oynuyor. Rolü devralan genç oyuncular için "Hep mukayese edilecekler" diyen Koçyiğit, başaracaklarına inandığını da ekledi.

HÜLYA KOÇYİĞİT HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Hülya Koçyiğit, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez en iyi kadın oyuncu seçildi: Cemile (1969), Tanrı Misafiri (1973), Derman (1983) ve Karılar Koğuşu (1990). Adana'daki Altın Koza'da 1972'de Zehra ile aynı ödülü kazandı.

1991'de Devlet Sanatçısı oldu. Altın Portakal 1996'da, Altın Koza 2005'te ona yaşam boyu onur ödülü verdi. Kurbağalar ile 1987'de Fransa'daki Nantes Film Festivali'nde de ödül aldı.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN EŞİ KİM?

Hülya Koçyiğit'in eşi eski futbolcu Selim Soydan. İkili 5 Temmuz 1968'de evlendi, evlilikleri bu yıl 58. yılına girdi. Çiftin 1969'da doğan tek kızları Gülşah Soydan Alkoçlar'ın Neslişah ve Aslışah adında iki kızı var.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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