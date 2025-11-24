Hülya Avşar ve Merve Taşkın olayı nedir? Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkındaki suçlamalar neler?

Türkiye'nin dijital medya gündemi, ünlü sanatçı Hülya Avşar ile sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yapılan suç duyurusuyla birlikte yeniden alevlendi. Peki, Hülya Avşar ve Merve Taşkın olayı nedir? Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında neden suç duyurusunda bulunuldu? Olaya dair detaylar haberimizde!

HÜLYA AVŞAR VE MERVE TAŞKIN OLAYI NEDİR?

Türkiye'nin sosyal medya ve magazin gündemine damgasını vuran Hülya Avşar ve Merve Taşkın olayı, iki ünlü ismin Youtube'da yayınlanan bir programa yönelik tepkilerin ardından savcılığa yapılan suç duyurusuyla büyüyen bir hukuki süreci ifade ediyor.

Olayın çıkış noktası, ünlü sanatçı ve televizyon programcısı Hülya Avşar'ın, YouTube kanalında sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı konuk ettiği bir program. Söz konusu yayında Taşkın'ın dile getirdiği bazı ifadelerin, "fuhşa teşvik", "müstehcenlik", "suçu övme" ve "halkı aşağılamaya yönelik söylemler" içerdiği iddiasıyla ilgili vatandaşlar tarafından şikâyette bulunuldu. Bu şikâyetlerin ardından ilgili kurumlara resmi başvurular yapıldı ve süreç kısa sürede kamuoyunun gündemine taşındı.

T24'te yer alan haberde ve şikâyet dilekçesinde, program sırasında Merve Taşkın'ın "fuhuşun kolay para kazanma yöntemi olduğu", "lüks bir yaşam sunduğu" ve "bu yaşamın özendirilebileceği" yönünde algı yaratabilecek ifadeler kullandığının iddia edildiği belirtiliyor.

Şikâyet sahiplerine göre, bu söylemler yalnızca özendirici niteliğe sahip değil; aynı zamanda kamu düzeni ve toplumsal değerler açısından sakıncalı bir içerik oluşturuyor.

Suç duyurusunda yalnızca Taşkın'ın sözleri değil, Hülya Avşar'ın tutumu da eleştiriliyor. Dilekçede Avşar'ın, Taşkın'ın açıklamalarını "destekleyici, normalleştirici ve övücü bir tavırla" karşıladığı ifade edilerek, yayına dair sorumluluğun iki isim arasında paylaşıldığı savunuluyor.

Bu nedenle şikâyet kapsamında, YouTube'da yayınlanan video için erişim engeli de talep edildi.

HÜLYA AVŞAR VE MERVE TAŞKIN HAKKINDA NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU?

Savcılığa yapılan suç duyurusunun temelinde dört ayrı iddia bulunuyor. Bu iddialar, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilen ciddi suç başlıklarıyla ilişkilendiriliyor:

Dilekçede Taşkın'ın sözlerinin, fuhuş eylemini kolay kazanç kapısı olarak gösterdiği ve bu durumun özellikle genç kitle için özendirici nitelikte olduğu ileri sürülüyor. Bu nedenle yayın içeriğinin fuhşa teşvik kapsamında değerlendirilmesi talep ediliyor.

Programdaki bazı ifadelerin, kamu ahlakına aykırı ve müstehcenlik içerebilecek içerikler taşıdığı iddia ediliyor.

Şikâyet sahiplerine göre, programda dile getirilen bazı yorumlar yasa dışı eylemleri normalize eden ve toplumsal algıyı olumsuz etkileyen bir ton taşıyor.

Bazı açıklamaların, toplumun belli bir kesimini küçümseyici veya aşağılayıcı bulunabileceği iddiası da başvuruda yer alıyor.