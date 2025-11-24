Hülya Avşar Merve Taşkın videosu izle! YouTube 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı Merve Taşkın'ın konuk olduğu bölüm izle!

Haberler

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına Merve Taşkın konuk oldu. Program içeriğinde gerçekleştirilen sohbetler sebebiyle Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Peki, Hülya Avşar Merve Taşkın videosu nereden izlenir? YouTube 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı Merve Taşkın'ın konuk olduğu bölüm izle! Detaylar...

Sosyal medya ve televizyon dünyasının gündem isimlerinden Hülya Avşar ve fenomen Merve Taşkın, 6 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan YouTube "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı ile yeniden tartışma konusu oldu. Program sırasında yapılan açıklamalar ve samimi sohbetler, bazı izleyiciler tarafından fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler olarak değerlendirildi. Peki, Hülya Avşar Merve Taşkın videosu nereden izlenir? YouTube 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı Merve Taşkın'ın konuk olduğu bölüm izle! Detaylar...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, YouTube üzerinden yayınladığı sohbet formatındaki programında 6 Eylül 2024 tarihli bölümde sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı konuk etmişti. Programda samimi ve yer yer tartışma yaratan açıklamalar yapılmış, bu sohbet kısa sürede geniş kesimler tarafından konuşulmaya başlanmıştı.

Söz konusu program bölümü, yayınlandığı tarihten itibaren ciddi bir izlenme oranına ulaşmıştı. Sohbet boyunca Avşar'ın soruları ve Taşkın'ın verdiği yanıtlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak gündemin başlıca başlıkları arasında yer aldı. İçerikte yer alan bazı ifadeler, toplumsal değerler çerçevesinde tartışmaya açıldı ve farklı kesimlerden çeşitli tepkilerin gelmesine neden oldu.

HÜLYA AVŞAR VE MERVE TAŞKIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Programda yer alan bazı açıklamalar, hukuki bir sürecin başlamasına yol açtı. Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa resmi suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede yer alan iddialar arasında:

Fuhşa teşvik,

Müstehcenlik,

Suçu övme,

Halkı aşağılamaya yönelik ifadeler

bulunuyor.

Suç duyurusunda, hem konuk hem de program sunucusunun açıklamalarının gençler üzerinde olumsuz etki yaratabileceği ve toplumsal hassasiyetleri zedeleyebileceği öne sürüldü. Ayrıca dilekçede, içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasının kamu düzenini etkileyebileceği vurgulandı.

Dilara Yıldız
