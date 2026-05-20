Hull City'nin rakibi neden değişti, Southampton casusluk olayı nedir? Hull City maçı ne zaman?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Championship play-off finali öncesinde yaşanan gelişme, İngiliz futbolunda büyük yankı uyandırdı. Normal şartlarda Southampton ile oynanması beklenen final karşılaşması, ortaya çıkan casusluk iddiaları ve disiplin soruşturması sonrası tamamen değişti. Wembley’de oynanacak kritik mücadelede artık Hull City’nin rakibi Middlesbrough oldu. Peki,  Hull City'nin rakibi neden değişti, Southampton casusluk olayı nedir? Hull City maçı ne zaman? Detaylar...

HULL CITY'NİN RAKİBİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Championship play-off finalinde Hull City’nin rakibinin değişmesinin temel nedeni, Southampton hakkında yürütülen disiplin soruşturması oldu. İngiltere Futbol Federasyonu ve lig yetkililerinin yaptığı incelemelerde, Southampton cephesinin Middlesbrough antrenmanını gizlice izlediğine dair ciddi bulgulara ulaşıldı.

Bu durum, “sportmenliğe aykırı davranış” kapsamında değerlendirilerek kulüp hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına neden oldu. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte Southampton’ın play-off finalinden ihraç edilmesine karar verildi.

Kararın ardından organizasyon yeniden şekillendirildi ve finalde Hull City’nin yeni rakibi Middlesbrough olarak resmen açıklandı. Böylece Wembley’de oynanacak finalin eşleşmesi tamamen değişmiş oldu.

SOUTHAMPTON CASUSLUK OLAYI NEDİR?

Southampton casusluk olayı, Middlesbrough’un antrenman süreçlerinin gizli şekilde takip edilmesi iddiaları üzerine başlayan bir soruşturma ile gündeme geldi. İngiliz basınında geniş yer bulan iddialara göre Southampton’ın teknik ekibine bağlı bazı kişilerin rakip takımın taktik çalışmalarını izinsiz şekilde kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Yapılan resmi incelemeler sonucunda bu davranışın futbol etik kurallarına aykırı olduğu tespit edildi. Olayın ardından yalnızca play-off finalinden ihraç kararı değil, aynı zamanda kulübe yönelik uzun vadeli bir yaptırım da gündeme geldi.

Lig yönetimi tarafından alınan karara göre Southampton’a 2026/27 Championship sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası verildi.

HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship play-off finali, 23 Mayıs Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, İngiltere’nin en ikonik statlarından biri olan Wembley Stadyumu’nda oynanacak.

