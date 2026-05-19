Hull City Premier Lig'e çıktı mı?

Hull City Premier Lig’e çıktı mı sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’nin Premier Lig’e yükselip yükselmediği konusu taraftarların gündeminde yer alırken, kulübün son durumu yakından takip ediliyor. Özellikle play-off ve puan durumu gelişmeleri büyük ilgi görüyor.

HULL CITY FİNAL ÖNCESİ RAKİBİ DEĞİŞTİ

İngiltere Championship play-off sürecinde final bileti alan Hull City’nin rakibi son gelişmelerle birlikte değişti. Daha önce yarı finalde Middlesbrough’u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Southampton, EFL’ye yapılan itiraz sonrası gündemin merkezine oturdu. Yaşanan gelişmeler futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

CASUSLUK İDDİASI SONRASI SOUTHAMPTON’A MEN CEZASI

Middlesbrough kulübünün yaptığı başvuruda Southampton’ı “casusluk” ile suçlamasının ardından EFL süreci incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Southampton’ın suçlu bulunduğu ve Championship play-off finalinden men edildiği açıklandı. Bu karar, turnuvanın seyrini tamamen değiştirdi.

MIDDLESBROUGH FİNALDE HULL CITY’NİN RAKİBİ OLDU

Alınan kararın ardından Southampton’ın yerine Middlesbrough finalde Hull City’nin rakibi oldu. Böylece Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

FİNAL WEMBLEY’DE OYNANACAK

Championship play-off finali, Cumartesi günü İngiltere’nin ikonik stadı Wembley’de oynanacak. Premier Lig’e yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma, sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösteriliyor.

Osman DEMİR
