Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan otomobilde 18 yaşındaki Ezgi Özcan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Kaza, Payas-İskenderun çevreyolu Denizciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 31 ABL 435 plakalı otomobil, A.H. yönetimindeki 31 BF 143 plakalı tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 18 yaşındaki Ezgi Özcan, olay yerinede hayatının kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY