Hull City Brentford CANLI İZLE! Hull City Brentford hangi kanalda, nereden izlenir?

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ngiltere Premier Lig’de Hull City ile Brentford karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde “Hull City Brentford maçı hangi kanalda?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hull City Brentford maçı nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı, başlama saati ve izleme seçenekleri.

HULL CITY BRENTFORD CANLI İZLE!

Premier Lig’in 8. haftasındaki Hull City-Brentford mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 25 Ekim Pazar günü saat 17.00’de başlayacak maç, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

HULL CITY BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City ile Brentford arasındaki Premier Lig karşılaşması, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun ilgili kanalından takip edebilecek.

HULL CITY BRENTFORD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Hull City-Brentford maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS’un resmî yayın platformları üzerinden karşılaşmanın erişilebilir yayın seçeneklerini kontrol edebilir. Dijital yayın erişimi, abonelik paketine ve platform koşullarına göre değişebilir.

HULL CITY BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında oynanacak Hull City-Brentford karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. İngiltere’deki MKM Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.00’de başlayacak.