Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yerli komedi filmleri arasında beğeniyle izlenen Hükümet Kadın 2, televizyon yayınlarıyla bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. Filmin nerede ve ne zaman çekildiği, oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı ve hikâyesinin ne anlattığı merak edilirken, yapımla ilgili tüm detaylar arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2 filminin çekimleri, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirildi. Tarihi Harran evleri, dar sokaklar ve bölgenin doğal dokusu filmin önemli çekim mekanları arasında yer aldı. Yapım, yöreye özgü kültürel unsurları ve yaşam tarzını beyaz perdeye taşımasıyla da beğeni topladı.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini üstlendiği Hükümet Kadın 2'nin çekimleri 2013 yılında tamamlandı. Film, 1 Kasım 2013 tarihinde sinemalarda vizyona girerek izleyiciyle buluştu. İlk filmin öncesinde yaşanan olayları anlatan yapım, serinin devam filmi olmasına rağmen hikâyesiyle bir ön anlatı (prequel) niteliği taşıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in hayatını kaybetmesinden önceki dönemde yaşanan olaylara odaklanıyor. Belediye işlerinden anlamayan ancak pratik zekâsı ve kararlı tavrıyla dikkat çeken Xate, yaşadığı kasabada gelişen olayların merkezinde yer alıyor. Mizah ve dram unsurlarını bir araya getiren yapım, Xate'nin karşılaştığı zorlukları ve kasaba halkıyla yaşadığı eğlenceli olayları konu alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının sevilen isimleri yer alıyor. Başlıca oyuncular şu şekilde sıralanıyor:

• Demet Akbağ – Xate

• Sermiyan Midyat – Faruk Vural

• Mahir İpek – Aziz Veysel

• Ercan Kesal

• Bülent Çolak

• Burcu Gönder

• Cezmi Baskın

• Gülhan Tekin

• Ayberk Atilla

• Bahri Beyat

HÜKÜMET KADIN 2 NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Hükümet Kadın 2, güçlü senaryosu, yöresel kültürü başarılı şekilde yansıtması ve Demet Akbağ'ın etkileyici performansıyla yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor. Komedi ile toplumsal mesajları bir arada sunan film, televizyon yayınlarında yüksek izlenme oranlarına ulaşırken, Türk sinemasının sevilen yapımları arasında gösterilmeyi sürdürüyor. Özellikle Harran'ın tarihi atmosferi ve karakterlerin samimi hikâyeleri, filmin tekrar tekrar izlenmesini sağlayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.