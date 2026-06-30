Dünyanın en çok takip edilen fantastik yapımlarından biri olan House of the Dragon, üçüncü sezonuyla izleyicileri yeniden Westeros'un güç savaşlarının merkezine taşıyor. Her hafta yeni bölümüyle gündem oluşturan dizinin yayın programı, özellikle yeni bölümü bekleyen hayranlar tarafından yakından takip ediliyor. Üçüncü sezonun ilk iki bölümünün yayınlanmasının ardından gözler şimdi yeni bölüme çevrilmiş durumda. Peki, House Of The Dragon 3. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

House of the Dragon'un üçüncü sezonunda yayınlanan ilk iki bölümün ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında üçüncü bölümün yayın tarihi geliyor.

Açıklanan resmi yayın takvimine göre House Of The Dragon 3. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı 05 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Böylece üçüncü sezon, haftalık yayın düzenini sürdürmeye devam edecek. İlk bölümün 21 Haziran 2026 tarihinde, ikinci bölümün ise 28 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmasının ardından üçüncü bölüm 05 Temmuz 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin haftalık yayın modeli sayesinde sezon boyunca her hafta yeni bir bölüm ekranlara gelecek ve hikâye planlanan takvim doğrultusunda ilerleyecek.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ

Üçüncü sezon için açıklanan resmi yayın programına göre sezon toplam 8 bölümden oluşuyor. Bölümlerin yayın tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

3. Sezon 1. Bölüm: 21 Haziran 2026

3. Sezon 2. Bölüm: 28 Haziran 2026

3. Sezon 3. Bölüm: 05 Temmuz 2026

3. Sezon 4. Bölüm: 12 Temmuz 2026

3. Sezon 5. Bölüm: 19 Temmuz 2026

3. Sezon 6. Bölüm: 26 Temmuz 2026

3. Sezon 7. Bölüm: 02 Ağustos 2026

3. Sezon 8. Bölüm: 09 Ağustos 2026

Bu resmi yayın planına göre üçüncü sezonun final bölümü 09 Ağustos 2026 tarihinde ekranlara gelecek.

Sezon boyunca haftalık yayın düzeninin korunması, dizinin izleyici ilgisini canlı tutarken yeni bölümlerin belirlenen tarihlerde yayınlanmasını da sağlıyor. Böylece sezon finaline kadar her hafta yeni bir bölüm izleyicilerle buluşacak.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

House of the Dragon'un üçüncü sezon bölümleri Türkiye'de resmi yayıncı platformlar üzerinden izlenebiliyor.

Yeni sezon bölümleri, Türkiye'de HBO Max platformunda izleyicilere sunuluyor. Bunun yanında HBO içeriklerine erişim sağlayan TV+ platformu üzerinden de dizinin üçüncü sezon bölümlerine ulaşılabiliyor.