Hong Kong yangın söndü mü, ölen var mı?

Kentte 8 bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu büyük bir yerleşim alanında meydana gelen yangın, kısa zamanda birçok daireyi etkiledi. Olay sırasında içeride mahsur kalan en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Hong Kong'daki yangının tamamen söndürülüp söndürülmediği ve can kayıplarına dair güncel durum merak ediliyor.

HONG KONG'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir konut kompleksinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin hızla ilerlemesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yetkililer, olayda en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu açıkladı. Kompleks içinde mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 2 bin dairenin yer aldığı 8 bloklu büyük yerleşimde, çevredeki kulelerin dış cephelerinde bulunan bambu iskelelerin de tutuştuğu ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi devam ediyor.

ACİL DURUM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, ilk ihbar yerel saatle 14.51'de alındı. Alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle yangın, 15.34'te ikinci en yüksek acil durum seviyesi olan 4. alarm kategorisine çıkarıldı.

OTOBAN TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının ardından Tai Po otoyolunun bir kısmı güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Ayrıca bölgedeki bazı otobüs hatları da olası tehlikeleri önlemek amacıyla alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Detaylar geliyor...