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Hoffenheim hangi ülkenin takımı? Hoffenheim nerenin takımı, hangi ligde?

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Hoffenheim hangi ülkenin takımı? Hoffenheim nerenin takımı, hangi ligde?
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Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Hoffenheim, maç öncesinde merak edilen takımlar arasında yer alıyor. Hoffenheim kuruluş tarihi, mücadele ettiği lig ve stadyumuna ilişkin detaylar, karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Peki, Hoffenheim hangi ülkenin takımı? Hoffenheim nerenin takımı, hangi ligde? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Alman ekibine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Hoffenheim hangi ülkenin takımı, hangi ligde mücadele ediyor, ne zaman kuruldu ve maçlarını hangi statta oynuyor? Detaylar...

HOFFENHEİM HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hoffenheim, Almanya'nın futbol takımlarından biridir. Kulübün merkezi Sinsheim kentindedir. TSG Hoffenheim adıyla bilinen takım, Almanya futbolunun en üst seviyesinde mücadele eden Bundesliga ekipleri arasında yer almaktadır.

Kulübün resmi adı TSG 1899 Hoffenheim'dır. Hoffenheim adı, Sinsheim kentinin Hoffenheim bölgesinden gelmektedir. Takımın Bundesliga'daki yükselişi ise kulüp tarihinin önemli dönemlerinden birini oluşturmuştur.

Hoffenheim, 2008 yılında Bundesliga'ya yükselerek Almanya'nın en üst düzey futbol organizasyonunda mücadele etmeye başlamıştır. Kulüp, Bundesliga'daki yerini koruyarak Almanya futbolunun tanınan takımları arasında yer almıştır.

HOFFENHEİM HANGİ LİGDE?

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'sında mücadele etmektedir. Bundesliga, Almanya'nın en üst düzey futbol ligidir.

TSG Hoffenheim'ın Bundesliga macerası 2008 yılında başlamıştır. Kulüp, 2007 yılında 2. Bundesliga'ya yükseldikten sonra bir sezon içerisinde Bundesliga'ya çıkmayı başarmıştır.

Almanya Futbol Federasyonu'nun güncel kulüp kayıtlarında TSG Hoffenheim'ın Bundesliga'daki dönemi 2008-2026 olarak yer almaktadır. 2026/27 sezonunda da takım Bundesliga'da mücadele etmektedir.

HOFFENHEİM NE ZAMAN KURULDU?

Hoffenheim'ın kuruluşu 1899 yılına dayanmaktadır. Kulüp, ilk olarak bir jimnastik kulübü olarak kurulmuştur. Futbol ise kulübün sonraki dönemlerinde önemli branşlardan biri haline gelmiştir.

HOFFENHEİM STADI NERESİ?

Hoffenheim'ın stadı Sinsheim'da bulunan SNP Arena'dır. TSG Hoffenheim, iç saha maçlarını bu statta oynamaktadır.

Stadyumun adresi Dietmar-Hopp-Straße 1, 74889 Sinsheim olarak belirtilmektedir. SNP Arena, 2026/27 sezonundan itibaren bu isimle kullanılmaya başlanmıştır.

Stadyum daha önce farklı isimlerle de anılmıştır. 2009 yılında açılan stat, geçmişte Rhein-Neckar-Arena ve PreZero Arena adlarını taşımıştır. 1 Temmuz 2026 itibarıyla stadyumun adı SNP Arena olarak değiştirilmiştir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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