Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir, Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de PreZero Arena stadyumunda başlayacak.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu kritik Avrupa karşılaşması sporseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarını tercih ederek maçı ücretsiz bir şekilde canlı izleme fırsatına sahip olacaklar.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ
MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
STADYUM: PreZero Arena
YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)
TRT 1 PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
ŞİFRESİZ YAYIN DETAYLARI
15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak Hoffenheim - Beşiktaş müsabakası TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.
Sporseverler, uydu alıcılarından Türksat frekansı üzerinden veya TV platformlarındaki TRT 1 kanallarından herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı naklen seyredebilirler.