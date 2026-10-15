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Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir, Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz mi?

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Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir, Hoffenheim Beşiktaş maçı şifresiz mi?
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Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de PreZero Arena stadyumunda başlayacak.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu kritik Avrupa karşılaşması sporseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarını tercih ederek maçı ücretsiz bir şekilde canlı izleme fırsatına sahip olacaklar.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

STADYUM: PreZero Arena

YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)

TRT 1 PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

ŞİFRESİZ YAYIN DETAYLARI

15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak Hoffenheim - Beşiktaş müsabakası TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Sporseverler, uydu alıcılarından Türksat frekansı üzerinden veya TV platformlarındaki TRT 1 kanallarından herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı naklen seyredebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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