Hocalı Katliamı olayı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu, kaç kişi vefat etti?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşanan ve sivillerin hedef alındığı, tarihe kara bir leke olarak geçen trajik bir olaydır. Saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybederken, geride derin acılar ve unutulmaz izler bırakıldı. Hocalı Katliamı ne zaman meydana geldi, kaç kişi yaşamını yitirdi ve bu korkunç eylemin sorumluları kimlerdi? Olayın detayları, tanık anlatımları ve resmi kayıtlarla ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde…

HOCALI KATLİAMI OLAYI NEDİR?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleşen ve sivillerin hedef alındığı toplu katliamdır. Olayda, Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından öldürülmüş ve ağır insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı'nı Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirmiştir.

HOCALI KATLİAMI OLAYI NE ZAMAN OLDU?

Hocalı Katliamı, 26 Şubat 1992 tarihinde meydana gelmiştir.

HOCALI KATLİAMI OLAYINDA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Azerbaycan'ın resmî açıklamasına göre saldırıda toplam 613 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunların arasında 106 kadın ve 83 çocuk bulunmaktadır.

HOCALI KATLİAMI OLAYINI KİM YAPTI?

Katliam, Ermenistan'a bağlı kuvvetler ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Karabağ Savaşı sırasında Ermeni kuvvetlere komuta eden eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Monte Melkonyan'ın aktardığı bilgilere göre, saldırı Ermeni tarafı tarafından bir intikam eylemi olarak yapılmıştır.