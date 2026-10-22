Karayolu hız sınırlarına ilişkin farklı ülkelerde alınan yeni kararlar ve gündeme gelen öneriler, sürücülerin Türkiye’deki mevcut uygulamayı da araştırmasına neden oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir ana arterde hız limitinin düşürülmesi ve Avrupa Birliği genelinde otoyol ve ekspres yollarda 100 kilometrelik ortak hız sınırı önerisi gündeme gelirken, Türkiye’de otomobiller için uygulanan mevcut azami hız sınırları merak konusu oldu. Peki, Hız sınırı kaç oldu, düşürüldü mü? Hız sınırı 20 kilometre düştü mü? Detaylar...

HIZ SINIRI KAÇ OLDU?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Füceyre Polisi ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle alınan kararla, Füceyre ile Hor Fakkan şehirlerini birbirine bağlayan yolda azami hız sınırı değiştirildi. Daha önce saatte 120 kilometre olan hız sınırı, 13 Ekim 2026 itibarıyla 100 kilometreye indirildi. Yetkililer, kararın trafik kazalarını azaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla alındığını açıkladı.

Avrupa'da ise Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn, Avrupa Birliği genelindeki tüm otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 kilometre olarak uygulanmasını önerdi. Ancak bu öneri, şu an için Avrupa Birliği kurumlarının resmi gündeminde yer almıyor ve herhangi bir yasa tasarısı veya direktif taslağı niteliği taşımıyor.

HIZ SINIRI 20 KİLOMETRE DÜŞTÜ MÜ?

Gündeme gelen hız sınırı değişiklikleri Türkiye'deki uygulamanın da değişip değişmediği sorusunu beraberinde getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürürlükteki verilerine göre Türkiye'de otomobiller için otoyollardaki azami hız sınırı, yolun işletme türüne göre uygulanıyor.

KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise 140 kilometre olarak uygulanıyor.

Dolayısıyla verilen bilgilere göre Türkiye'deki otomobiller için mevcut otoyol hız sınırlarının 20 kilometre düşürüldüğüne ilişkin bir değişiklik bulunmuyor.

TÜRKİYE’DE HIZ SINIRI NE KADAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de otomobiller için azami hız sınırları yolun niteliğine ve işletme türüne göre farklılık gösteriyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için hız sınırı 130 km/saat, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise 140 km/saat.

Türkiye'de otomobiller için otoyol azami hız limitleri, 1 Temmuz 2022 tarihinde yeniden düzenlenmişti. Bu düzenlemeyle daha önce standart olarak uygulanan 120 km/saatlik sınır, otoyol altyapısı ve yol geometrisine uygun güzergahlarda 130 km/saat ve 140 km/saat seviyesine çıkarılmıştı. İçişleri Bakanlığı da dönemin uygulamasında bazı otoyollarda hız sınırının 120'den 130'a, belirlenen bazı otoyollarda ise 140 kilometreye çıkarıldığını açıklamıştı.

Mevcut KGM verilerinde de otomobiller için KGM tarafından işletilen otoyollarda 130 km/saat, YİD modeliyle işletilen otoyollarda 140 km/saat azami hız sınırı yer alıyor.