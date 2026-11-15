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Hisse geri alımı nedir? Şirketler kendi paylarını nasıl geri alıyor?

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Hisse geri alımı nedir? Şirketler kendi paylarını nasıl geri alıyor?
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Hisse geri alımı, borsada işlem gören bir şirketin kendi paylarını satın alması demek. SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'ne göre şirket, genel kurulun onayladığı en fazla üç yıllık bir programla alım yapabiliyor ve sermayesinin yüzde 10'unu aşan miktarda pay alamıyor. Geri alınan paylar oy hakkı vermiyor. Kasım 2026'da bazı günlerde 30'dan fazla şirket KAP'a geri alım bildirimi yaptı.

Hisse geri alımı, borsada işlem gören bir şirketin kendi paylarını piyasadan satın alması demek. Türkiye'de bu işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014'te Resmî Gazete'de yayımlanan Geri Alınan Paylar Tebliği'ne göre yapılıyor. Şirket önce genel kurul onayı alıyor, alıma başlamadan önce de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuru yapıyor.

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?

Şirketin dolaşımdaki kendi paylarından bir kısmını parasını ödeyerek geri alması. Bu paylara mevzuatta "geri alınan pay" deniyor. Tebliğ; halka açık şirketlerin kendi paylarını satın almasını ya da rehin olarak kabul etmesini, bu payların sonradan satılmasını veya itfa edilmesini, yani iptal edilmesini düzenliyor. Şirketin bağlı ortaklıklarının ya da üçüncü kişilerin şirket hesabına yaptığı alımlar da aynı kurallara bağlı.

ŞİRKETLER KENDİ PAYLARINI NASIL GERİ ALIYOR?

Önce yönetim kurulu bir geri alım programı hazırlıyor, genel kurul da bu programı onaylıyor. SPK'nın tebliğ için yayımladığı duyuruya göre program en fazla üç yıl sürebiliyor. Çalışanlara pay vermek için yapılan programlarda bu süre beş yıl.

Şirket, alıma başlamadan en az iki iş günü önce özel durum açıklaması yapmak ve alım yapacağı dönemleri önceden duyurmak zorunda. Bu dönemlerde şirket, yöneticileri ve onlarla yakın ilişkili kişiler şirketin paylarını satamıyor.

ŞİRKET KENDİ HİSSESİNDEN NE KADAR ALABİLİR?

Tebliğin 9. maddesine göre geri alınan payların nominal değeri, daha önce alınanlarla birlikte, şirketin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'unu aşamıyor. Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi de anonim şirketler için aynı yüzde 10 sınırını koyuyor.

GERİ ALINAN PAYLARIN OY HAKKI VAR MI?

Yok. SPK'nın duyurusuna göre geri alınan paylar; bedelsiz pay alma, kâr payı ve yeni pay alma hakları dışında hiçbir pay sahipliği hakkı vermiyor. Şirket, elinde tuttuğu kendi paylarıyla genel kurulda oy kullanamıyor.

HİSSE GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her geri alım işlemi KAP'ta "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" başlığıyla yayımlanıyor. Finansopia'nın KAP bildirimlerinden derlediği listeye göre 10 Kasım 2026 Salı günü 39 şirket kendi payını satın aldı. Sitenin 4 Kasım tarihli listesinde bu sayı 34'tü.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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