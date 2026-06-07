Hırvatistan Slovenya maçı hangi kanalda, Hırvatistan Slovenya nereden CANLI izlenir?

Hırvatistan Slovenya canlı izle seçenekleri ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, Hırvatistan Slovenya maçını şifresiz ya da dijital platformlar üzerinden izleyip izleyemeyeceklerini araştırıyor. Yayın saati, kanal bilgisi ve canlı yayın alternatifleri, karşılaşmayı takip etmek isteyenler için büyük önem taşıyor.

HIRVATİSTAN VS SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hırvatistan ile Slovenya arasında oynanacak hazırlık maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşma, S Sport Plus kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve izleyiciler maçı şifreli yayınla takip edebilecek. Avrupa futbolunun dikkat çeken bu mücadelesi, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden futbol tutkunlarına ulaşacak.

HIRVATİSTAN-SLOVENYA MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden numaralı kanallar aracılığıyla ve internet platformu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus aboneliği ile karşılaşmayı mobil cihaz, bilgisayar veya akıllı TV üzerinden takip edebilir.

HIRVATİSTAN-SLOVENYA MAÇI HANGİ GÜN?

Hırvatistan-Slovenya karşılaşması 07 Haziran 2026 Pazar günü oynanacaktır. Hazırlık maçı niteliğindeki bu mücadele, iki ülke milli takımlarının son durumunu görmek açısından önem taşıyor.

HIRVATİSTAN-SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 21:45’te başlayacak. Futbolseverler, bu saatten itibaren karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek ve maçın heyecanına ekran başında ortak olabilecek.

HIRVATİSTAN-SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Hırvatistan’ın Varazdin şehrinde bulunan Gradski stadion Varazdin Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Hırvatistan, taraftarı önünde Slovenya karşısında sahaya çıkacak.