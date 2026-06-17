Avrupa'nın en gözde turizm destinasyonlarından biri haline gelen Hırvatistan, tarihi şehirleri, Adriyatik Denizi boyunca uzanan sahilleri ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Son yıllarda Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ülke, Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi üyeliği sayesinde kıtanın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki Hırvatistan nerede, hangi kıtada? Hırvatistan'ın nüfusu kaç, dini nedir? Detaylar...

HIRVATİSTAN NEREDE, HANGİ KITADA?

Hırvatistan, Güneydoğu Avrupa'da yer alan ve Balkanlar'ın batı kesiminde bulunan bir ülkedir. Adriyatik Denizi kıyısında konumlanan ülke; Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ ile komşudur.

Coğrafi olarak Avrupa kıtasında bulunan Hırvatistan, yaklaşık 56 bin 594 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Adriyatik Denizi boyunca uzanan yaklaşık 6 bin kilometrelik kıyı şeridi ve yüzlerce adadan oluşan kıyı yapısıdır. Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan, aynı zamanda 2023 yılından itibaren Schengen Bölgesi'ne dahil olmuştur. Bu durum ülkenin Avrupa içindeki stratejik önemini daha da artırmıştır.

HIRVATİSTAN'IN NÜFUSU KAÇ

Hırvatistan'ın nüfusu 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 3,87 milyon kişidir. Avrupa Birliği'nin resmi istatistikleri ülke nüfusunu yaklaşık 3,87 milyon olarak gösterirken, Hırvatistan İstatistik Kurumu'nun son verileri de benzer sonuçlar ortaya koymaktadır.

HIRVATİSTAN DİNİ NEDİR?

Hırvatistan'da en yaygın din Hristiyanlıktır ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik mezhebine bağlıdır. Resmi ve akademik kaynaklara göre nüfusun yaklaşık yüzde 79'u Katolik olarak kendini tanımlamaktadır. Bunun yanında Ortodoks Hristiyanlar, Müslümanlar, Protestanlar ve herhangi bir dine bağlı olmadığını belirten vatandaşlar da bulunmaktadır.

HIRVATİSTAN HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Hırvatistan'ın resmi dili Hırvatçadır. Hırvatça, Güney Slav dilleri arasında yer almakta olup Latin alfabesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin resmi dilleri arasında bulunmaktadır.

HIRVATİSTAN TÜRKLERE VİZE İSTİYOR MU?

Evet, Hırvatistan Türk vatandaşlarından vize istemektedir. Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne katılmasıyla birlikte ülkeye yapılacak kısa süreli seyahatlerde Schengen kuralları uygulanmaktadır.

Bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının turistik, ticari veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerde geçerli bir Schengen vizesine sahip olması gerekmektedir. Yeşil pasaport, gri pasaport ve diplomatik pasaport sahipleri ise güncel anlaşmalar çerçevesinde belirli sürelerle vizeden muaf olabilmektedir.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE'YE DOST MU?

Türkiye ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkiler genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. İki ülke siyasi, ekonomik, ticari ve turizm alanlarında iş birliği yürütmektedir.

Her iki ülke de uluslararası platformlarda çeşitli alanlarda ortak çalışmalar gerçekleştirmekte, karşılıklı ziyaretler ve ticari ilişkiler düzenli olarak devam etmektedir. Özellikle Balkanlar'ın istikrarı, bölgesel iş birliği ve ekonomik ilişkiler konusunda Türkiye ile Hırvatistan arasında yapıcı bir diyalog bulunmaktadır.

Turizm açısından değerlendirildiğinde ise Türk vatandaşları Hırvatistan'da yoğun ilgi gören ziyaretçi grupları arasında yer almakta ve ülkede Türklere karşı genel olarak olumlu bir yaklaşım gözlemlenmektedir.

HIRVATİSTAN UCUZ BİR ÜLKE Mİ?

Hırvatistan, Avrupa standartlarına göre değerlendirildiğinde orta seviyede maliyetlere sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak ülkenin özellikle yaz aylarında yoğun turist çeken Dubrovnik, Hvar ve Split gibi bölgelerinde fiyatlar oldukça yükselebilmektedir.

HIRVATİSTAN'IN BAŞKENTİ NEDİR?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'dir. Ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve akademik merkezi olan Zagreb, aynı zamanda en büyük şehridir. Nüfusu metropol alanıyla birlikte yaklaşık 1 milyona yaklaşan şehir, ülke nüfusunun önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır.