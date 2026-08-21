Hilmi Tuna Kuriş kimdir? Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ne iş yapıyor?

Alihan Kuriş soruşturması kapsamında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun mevkisinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalandı. Kuriş'in adı, aranmasına yönelik çalışmalar sırasında bir iş yerinde ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram külçe altınla da gündeme gelmişti. Peki, Hilmi Tuna Kuriş kimdir? Hilmi Tuna Kuriş ne iş yapıyor? İşte detaylar...

HİLMİ TUNA KURİŞ KİMDİR?

Hilmi Tuna Kuriş, soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşidir. Mahmut Sabri Kuriş ve Gülderen Kuriş'in oğlu olan Hilmi Tuna Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranıyordu.

Kuriş'in ismi, kendisine yönelik gerçekleştirilen aramalar sırasında ele geçirilen yüksek miktardaki külçe altın nedeniyle kamuoyunun gündemine geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir adreste kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen yaklaşık 200 kilogram külçe altın bulundu. Ele geçirilen altınların değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira olduğu açıklandı.

Daha sonraki bilgilerde ise altınların bulunduğu Yılmaz Kimya şirketiyle Hilmi Tuna Kuriş arasındaki bağlantı ortaya çıktı. Kuriş'in 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu belirlendi.

HİLMİ TUNA KURİŞ NE İŞ YAPIYOR?

Hilmi Tuna Kuriş'in iş hayatına ilişkin verilen bilgilerde öne çıkan şirket Yılmaz Kimya oldu. Kuriş'in, Yılmaz Kimya'nın yönetim kurulunda yer aldığı belirlendi. Ticaret sicili kayıtlarına göre bu görev 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren devam ediyordu.

Kuriş'in şirket bağlantısı, firari olarak aranmasına yönelik çalışmalar sırasında Yılmaz Kimya'ya ait depoda külçe altın bulunmasının ardından gündeme geldi. İlk açıklamalarda yaklaşık 200 kilogram olarak duyurulan altın miktarı, sonraki haberlerde 206 kilogram olarak yer aldı. Ayrıca depoda döviz bulunduğuna ilişkin bilgiler de soruşturma dosyasına yansıdı.

Hilmi Tuna Kuriş'in mesleği ve ticari faaliyetleri konusunda mevcut bilgiler kapsamında öne çıkan resmi bağlantı, Yılmaz Kimya'daki yönetim kurulu üyeliğidir.

Kuriş'in firari olarak aranması ise Alihan Kuriş soruşturması kapsamında gerçekleşti. Son olarak Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın Marmaris'in Bozburun mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.