Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli, eşi kim?

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan, Türkiye’de gazetecilik, köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu alanlarında tanınan bir isimdir. 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çankırı’nın Dodurga kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Eğitim hayatında Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’ni tamamladıktan sonra 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine devam ederek 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yüksek lisans derecesi elde etmiştir. Yüksek lisans tez çalışması, Türkiye’de kimlik ve toplumsal hafıza tartışmaları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

2008 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağının gündemde olduğu dönemde, iki arkadaşıyla birlikte “Söz Konusu Özgürlükse Hiçbir Şey Teferruat Değildir: Biz Henüz Özgür Olmadık” başlıklı bir bildiri yayımlamıştır. Bu süreç, onun kamuoyunda tanınmasında etkili olmuştur.

Mesleki kariyerinde 2009-2011 yılları arasında Taraf gazetesinde, 2011-2015 yılları arasında ise Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ayrıca televizyon programlarında yorumcu ve program yapımcısı olarak da yer almıştır. Hilâl TV, TVNET, Beyaz TV ve a Haber gibi kanallarda çeşitli programlarda görev almıştır.

2013 yılında Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti Ege Bölgesi üyeleri arasında yer almıştır. Günümüzde Sabah gazetesi ve Daily Sabah platformlarında köşe yazarlığı yapmaya devam etmektedir. Ayrıca 14 Temmuz 2021 tarihinde TRT Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Yayınlanmış kitap çalışmaları da bulunan Kaplan’ın eserleri arasında:

“Henüz Özgür Olmadık: Başı Açık Kalbi Kırık Hikayeler”

“Türkiye’nin Ölmeyen Babası: Atatürkçü Gençliğin İmkansız Yası”

“Rojbaş, Parev, Şalom, Merhaba, Selamün Aleyküm”

“Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim?”

yer almaktadır.

HİLAL KAPLAN KAÇ YAŞINDA?

Hilal Kaplan, 15 Ağustos 1982 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

HİLAL KAPLAN NERELİ?

Hilal Kaplan İstanbul doğumludur. Ailesi ise Çankırı’nın Dodurga ilçesi kökenlidir.

HİLAL KAPLAN EŞİ KİM?

2007 ile 2022 yılları arasında Süheyb Öğüt ile evli olan Hilal Kaplan’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Daha sonra 2023 yılında Tevfik Emre Sarı ile evlenmiştir.