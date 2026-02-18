Hilal göründü mü, 2026 Arabistan'da hilal göründü mü?

"Hilal göründü mü?" sorusu yeniden gündemde. 2026 Arabistan'da hilal gözlemi yapıldı mı, astronomi merkezleri ve dini otoriteler ne dedi soruları, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Ayın görülüp görülmemesine göre belirlenecek dini günler öncesinde Arabistan'dan gelecek net bilgiler kritik önem taşıyor.

HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ?

İslam dünyasında Ramazan ayının başlangıcı, hilalin görülme kriterlerine göre ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Bazı ülkeler hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini yeterli sayarken, bazıları ise yalnızca kendi ülkelerinde çıplak gözle görülebilir olmasını esas alıyor. Bu yaklaşım farkı nedeniyle Ramazan'ın ilk günü konusunda her yıl benzer tartışmalar yaşanıyor.

RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ 2026?

2026 yılı Ramazan ayına ilişkin merak edilen en önemli konu, hilalin görülüp görülmediği oldu. Şu ana kadar Ramazan hilalinin görüldüğüne dair resmî bir açıklama yapılmadı. Hilalin tespitiyle ilgili nihai değerlendirme, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

HİLAL NE ZAMAN GÖRÜNECEK?

Hicri takvimde ayların başlangıcı, Ay'ın Dünya etrafındaki dönüşüne göre belirleniyor. Bu süreçte "içtima" (Ay ve Güneş'in aynı doğrultuya gelmesi) ve "rüyet" (hilalin görülmesi) kriterleri dikkate alınıyor. Astronomik hesaplamalar yapılmış olsa da Ramazan ayının resmen başlaması, hilalin fiilen görülmesi veya görülebilirliğinin kabul edilmesiyle mümkün oluyor.

ARABİSTAN'DA HİLAL GÖRÜLDÜ MÜ?

Suudi Arabistan'da bu akşam (17 Şubat 2026 Salı) hilal (Ramazan ayının ilk hilali) gözlendi ve buna göre yarın (18 Şubat 2026 Çarşamba) Ramazan'ın ilk günü olacak. Resmî açıklamalara göre hilal görüldüğü için oruç tutmaya yarın başlanacağı duyuruldu.

