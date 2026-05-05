Hıdırellez dilekleri ne zaman toplanır sorusu da her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun şekilde sorgulanıyor. İnanca göre 6 Mayıs sabahı gün doğumuna yakın saatlerde dileklerin gül ağacından alınması ve ritüelin bu şekilde tamamlanması gerektiğine inanılıyor.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ SABAH KAÇTA ALINIR?

Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır sorusu, 5-6 Mayıs Hıdırellez geleneği yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan bu özel gecede gül ağacına bırakılan dileklerin, sabah hangi saatlerde toplanacağı ve ritüelin nasıl tamamlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnanca göre bu zaman dilimi, dileklerin kabul sürecinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN TOPLANIR?

Hıdırellez geleneğinde dileklerin 6 Mayıs sabahı, gün doğumuna yakın saatlerde toplanması gerektiğine inanılır. Genellikle sabah erken saatlerde gül ağacının yanına gidilerek bir gece önce bırakılan dilek kağıtları alınır. Bu uygulamanın, dileklerin gerçekleşme sürecini tamamladığına inanılır ve ritüelin önemli bir parçası olarak kabul edilir.

HIDIRELLEZ SABAHI RİTÜEL NASIL TAMAMLANIR?

Sabah saatlerinde dileklerin toplanmasının ardından bazı geleneklerde bu kağıtlar suya bırakılır. Dere, nehir ya da deniz gibi akarsu kaynakları varsa dileklerin suya bırakılması yaygın bir uygulamadır. Bu ritüelin dileklerin Hızır’a ulaştığı inancıyla yapıldığı bilinir.

HIDIRELLEZ GELENEĞİNDE SABAHIN ÖNEMİ

Hıdırellez sabahı, ritüelin tamamlandığı ve dileklerin evrene teslim edildiği zaman olarak kabul edilir. Bu nedenle erken saatlerde yapılan toplama işlemi, geleneğin en önemli aşamalarından biri olarak görülür. İnanca göre içten edilen dileklerin bu özel zaman diliminde kabul olacağına inanılır.