Hearts- Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin gündeminde. İskoçya Premier Lig'deki Hearts- Celtic maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'de Edinburgh'daki Tynecastle Park'ta başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

HEARTS-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Hearts ile Celtic arasındaki İskoçya Premier Lig maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İskoçya Premier Lig'in Türkiye'deki yayın hakları kapsamında karşılaşma, S Sport Plus abonelerine sunulacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi, mobil uygulamaları ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden takip edilebilecek. S Sport Plus için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

HEARTS-CELTIC MAÇI HANGİ GÜN?

Hearts-Celtic maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İskoçya Premier Lig'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek.

HEARTS-CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 18.00 olarak belirlendi. Türkiye ile İskoçya arasındaki saat farkı nedeniyle maç, İskoçya yerel saatiyle 15.00'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

HEARTS-CELTIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan Tynecastle Park'ta oynanacak. Hearts'ın uzun yıllardır evi olan stadyum, tribünlerin sahaya yakın yapısı ve taraftarların yoğun desteğiyle İskoçya'nın en atmosferik stadyumlarından biri olarak biliniyor. Celtic gibi güçlü takımlar için bile Tynecastle deplasmanı zorlu bir sınav olarak görülüyor.

İSKOÇYA PREMİER LİG HAKKINDA

İskoçya Premier Lig, İskoçya'nın en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 12 takım mücadele ediyor. Sezonun ilk bölümünde takımlar birbirleriyle birden fazla kez karşılaşıyor, ardından lig, takımların sıralamasına göre iki gruba ayrılıyor. Üst grupta yer alan takımlar şampiyonluk ve Avrupa kupaları için, alt grupta yer alan takımlar ise küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele ediyor.

İskoç futbolunda Celtic ve Rangers, uzun yıllardır şampiyonluk yarışının başlıca adayları olarak öne çıkıyor. Ancak Hearts, Aberdeen ve Hibernian gibi köklü kulüpler de bu iki takıma karşı zaman zaman önemli sonuçlar alarak lige renk katıyor.

HEARTS VE CELTIC

Heart of Midlothian, kısaca Hearts adıyla bilinen kulüp, Edinburgh'un en köklü futbol kulüplerinden biri. Bordo rengiyle tanınan kulüp, İskoçya liginde ve kupalarda kazandığı başarılarla İskoç futbolunun önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Celtic ise Glasgow'un dünyaca ünlü kulübü olarak biliniyor. Yeşil-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, İskoçya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımları arasında yer alıyor. Celtic, 1967 yılında Avrupa Kupası'nı kazanan ilk İngiliz Adaları kulübü olarak tarihe geçmişti.

MAÇIN ÖNEMİ

Hearts için Celtic karşısında alınacak bir galibiyet, hem ligdeki konum hem de taraftar moralini artırma açısından büyük önem taşıyor. Celtic ise şampiyonluk yarışında puan kaybetmemek için Edinburgh deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Hearts-Celtic maçını izlemek için S Sport Plus aboneliğine sahip olunması gerekiyor. Karşılaşma, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden takip edilebilir. Kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

TYNECASTLE ATMOSFERİ

Tynecastle Park'ta oynanan maçlar, İskoç futbolunun en coşkulu atmosferlerinden birine sahne oluyor. Hearts taraftarlarının maç boyunca sürdürdüğü tezahüratlar, ev sahibi takıma önemli bir moral desteği sağlıyor. Celtic'in de deplasmanlarda kalabalık bir taraftar grubuyla takımını desteklemesi, karşılaşmanın tribün atmosferini daha da renkli hale getiriyor. Bu nedenle Hearts ile Celtic arasındaki maçlar, İskoçya'da sezonun en çok ilgi gören karşılaşmaları arasında yer alıyor.

İskoçya Premier Lig maçlarını Türkiye'den takip eden futbolseverler, bu karşılaşmayı pazar akşamı spor programının önemli bir parçası olarak izleyebilecek.