HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? TÜİK Haziran kira zam oranı (TEFE - TÜFE)

Haziran ayı kira artış oranı, Türkiye’de hem konut hem de iş yeri kiracıları ile mülk sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı Haziran dönemine ilişkin kira zammı oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Peki, Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? TÜİK Haziran kira zam oranı haberimizde.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 yıllık olarak ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

Ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,24 olarak öne çıkıyor. Bu oran doğrultusunda, kira sözleşmesi bu ay sona eren kiracılar, mevcut kira bedelleri üzerinden %32,24 oranında artış yaparak yeni dönemde ödeme gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay ise kira artış oranı %32,43 seviyesindeydi. Böylece aylık bazda çok sınırlı bir düşüş yaşandığı görülüyor.

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Haziran ayı kira artış oranının nasıl hesaplandığı, hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından büyük önem taşıyor. Hesaplama işlemi, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden yapılır ve yasal üst sınır bu oranla belirlenir.

Güncel verilere göre Nisan ayı itibarıyla açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,24 olarak kaydedilmiştir. Bu oran üzerinden örnek bir kira artış hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL

Yasal Zam Oranı: %32,24

Kira Zam Bedeli: 8.060 TL

Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.060 TL

Bu hesaplama modelinde görüldüğü gibi, kira artışı doğrudan mevcut kira bedeli ile TÜFE ortalamasının çarpılmasıyla elde edilir. Ortaya çıkan zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli belirlenir.

Uzmanlara göre enflasyon verilerindeki dalgalanmalar, önümüzdeki aylarda kira artış oranlarında da değişkenliğe yol açabilir. Bu nedenle hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin TÜİK tarafından açıklanan resmi verileri düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.